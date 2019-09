Abdülhamit, Menderes ve Erdoğan!..

Diyordu ki;



Esasen öteden beri milletçe kalkınmanın düşmanı kesilmediler mi?



Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kaale alıp bahsettiler mi?



Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı?



Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi?



Hayır…



Aksine her muvaffakiyetini bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?



*

Sanki bugün söylenmiş sözler değil mi?

Bugünü ne güzel anlatıyor!..

Ama bu sözleri Merhum Başbakan Adnan Menderes idamından önce mahkemede söylüyordu.…

*

Peki;

Adnan Menderes dün kimlerden bahsediyorsa, bugün Recep Tayyip Erdoğan da onlardan bahsetmiyor mu?



Bugün;

Milletçe kalkınmanın düşmanı kesilenler kimler?



Bugün;

Memleketin bunca muvaffakiyetlerinden birisinden dahi söz etmeyenler kimler?



Bugün;

Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip bakmayanlar kimler?



Bugün;

Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini göstermeyenler kimler?



Bugün;

Her muvaffakiyetini bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için çırpınanlar kimler?

Evet kimler?



Dün Adnan Menderes'i bu sözleri söylemesine kimler vesile olmuşsa, önüne kimler çıkmışsa, Recep Tayyip Erdoğan’ın da önüne çıkan işte onlar.



Dün darbe yaparak Abdülhamit’i tahtan indirenler, Menderes’i idam edenler kimlerse 15 Temmuz gecesi Tayyip Erdoğan’a karşı hain darbe girişimini deneyenler de yine onların kalıntıları!..

Kim onlar!

ABD, AB, İngiliz, İsrail ...

Ülkemiz içindeki işbirlikçileri!

PKK’sı, FETÖ’sü, PYD’si..

YCHP’si...

HDP’si…

Hepsini tanıyorsunuz!

İYİ Parti’yi mi soruyorsunuz?

Ne yapacağını bilmeyen şaşkın ördek gibi!

Yeni particiler mi?

Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek için her yolu deneyen bu ihanet korosuna katılmak için gemiyi terk etmediler mi?

Çünkü üst akılları belli!..



*

Peki daha eskiye gidelim…



Diyordu ki;



“Size Hürriyet fısıldayanlar ne isterler?

Bu millet yıkılsın, isyan etsin, ayaklansın isterler.

600 yıllık devletimizi yıkmak isterler.

Bu mekteplerde milletin refahı için çalışmak yerine sizi sokaklara dökmek isterler.”



Kim diyordu?

Tahtından indirilerek büyük bir ihanete uğrayan Sultan Abdülhamit Han!..

Peki ne oldu?

Yaptığı uyarılara inanılmalı..

Sonuç;

Koca Osmanlı çökertildi!

İşte Sultan Abdülhamit dün kimlerden bahsetmişse, bugün de Tayyip Erdoğan işte onlardan bahsediyor!



Bugün;

Hürriyet (demokrasi) adı altında hainleri koruyup kollama adına siyaset yapanları tanımıyor muyuz!

Milletin refahı için çalışmak yerine halkı sokağa dökmek isteyenleri devleti bölmek isteyenleri bilmiyoruz mu?

Ne yazık ki bu ülkenin alın yazısında hain yetiştirmekte var!..

Yani Abdülhamit’ten Menderes’e ve Tayyip Erdoğan’a uzanan yolda “DÜŞMAN KİM?” sorusunun cevabı belli değil mi?

Değişen sadece aktörlerin isimleri!

*



Peki Abdülhamit’ten Menderes’e ve Tayyip Erdoğan’a uzanan yolda değişen bir şey yok mu?

Olmaz mı?



Bu millet artık tarihini çok iyi biliyor...

Abdülhamit’i yalnız bırakanların Osmanlının parçalanmasının ardından

“Neredesin şevketlim feryadım varır mı barigahına. Ölüm uykusundan bir lahza uyan, şu nankör milletin bak günahına”şeklinde fayda etmeyen son pişmanlıklarını, Menderes'in sahipsiz bırakılması sonucu idam edilişini sadece Erdoğan değil "YETER ARTIK" diyen bu millet unutamıyor..

O nedenle;

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “SENİ ABDÜLHAMİT’İN… MENDERES’İN YALNIZLIĞINA TERK ETMEYECEĞİZ” diyerek sahip çıkıyor.

İşte Tayyip Erdoğan'ın en büyük şansı da milletin uyanışı..

Tayyip Erdoğan'ı büyük hayranlık duyduğu Sultan Abdülhamit ve Adnan Menderes'den ayıran tek fark milletin geçmişten ders alarak kendine sahiplenme şansını yakalamasıdır..

Ve o acı kaderleri milletiyle birlikte kendine dert edinerek 18 yıldır milletine hizmet etmesi, mazlumların gür sesi olmasıdır..

*

O nedenle Tayyip Erdoğan'ı yalnızlığa itmek için sahneye konan AK Parti'yi bölüp parçalama oyunuda bu millet Abdülhamit ve Menderes'den ders alarak çok iyi görüyor..

18 yıldır karnı doyanların gerçek yüzlerinin bakan, başkan ya da milletvekili olamayınca, bürokraside koltuk kapamayınca ortaya çıkmasını ibretle izliyor..

Bir söz vardır. “İnsan uIaşamadığı her şeyin deIisi, uIaştığı her şeyin nankörüdür ” diye..

Öyle bir nankörlük ki bu..

Sosyal medyada gördüğüm bir paylaşımı bu noktada sizlerle paylaşmakta istiyorum..

(DURU @Armağan) diyorki!..

"Tayyip Erdoğan 1994 te İstanbul'a Belediye Başkanı olduğu zaman bütün başkan adaylarının en büyük projesi ve halkın tek isteği İstanbul'un su sorununa çözüm bulmaktı...

Su sorununu geçtik...

Adam suyun altından araç geçirdi, tren geçirdi.

Ama nankörlüğün önüne halen geçemedi.."

Çok anlamlı!..

İşte bu nankörler arasına bütün siyasi varlıklarını Tayyip Erdoğan'a borçlu olan eski sözde yol arkadaşlarına Sultan Abdülhamit’i beraat ettiren hakimin ‘Hünkar’dan korkmadın mı?’ diyenlere verdiği ibretlik cevap ile seslenmek gerek!..



“Asıl korkulacak Hünkar, Abdülhamit'in de

benim de yarın huzuruna çıkacağımız Hünkar’dır"

Erdoğan'ı devirmeden Türkiye'yi diz çöktüremeyeceklerini bilenlerin değirmenine su taşıyan işbirlikçiler işte bu cevabı unutmamalı!..

Yarın huzur var!..

Ve şu sözüde akıllarından hiç çıkarmasınlar;

Çakal rüya gördü diye KURDUN soyu tükenmez!..