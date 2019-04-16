Abdülhamid Han hakkında 7 itiraf!

Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. hükümdarı ve 113. İslam halifesidir.

Osmanlı Devleti’n de belkide en zor şartlar altında ve en çok tehlikenin kol gezdiği bir zaman aralığında padişahlık yapmış.

Abdülhamid Han Hazretleri için günümüzde ağır ithamlarda bulunanların sayısı gittikçe eksilmekle beraber, yapılan aşağılama ve iftiraların zararlı etkisi günümüzde halen devam etmektedir.

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını 33 sene geciktiren, eğitimden, kültüre, sanattan, mimariye, askeriyeden, bilime kadar sahalarında yaptığı yeniliklerle, devletine ve milletine onur ve saygınlık kazandıran Abdülhamid Han hakkında birçok tanımış kişi itiraf niteliğinde ifadelerde bulunmuştur.

Bunlardan sadece ve sadece 7 tanesi bile, uğradığı haksızlıkları gözler önüne sermek için yeterli olacaktır.

Herkes tarafından çok bilindik insanların yine o çok bilindik sözleri.

Alman Başbakanı Otto Von Bismark;

“Sultan Abdülhamid, Avrupa’da bir hasta olarak ele alınmaktadır. Fakat bana göre o, Haliç kıyılarında bulunanların hepsinden daha yüksek bir diplomattır. Ona karşı adilane hüküm verilmediği kanaatindeyim.”



Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi;

“Sultan Abdülhamid Han’ın hal’ edilmesi kararını destekledim. Ancak, altı ay sonra anladım ki Abdülhamid’in siyasetteki ağırlığı bütün meclise denk ve hatta meclisten fazla idi.”



İngiliz Casus Arminius Vambery;

“Sultan Abdülhamid’in akıllılığı, çalışkanlığı ve vatanseverliği her şüphenin üstündedir.”



Filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı;

Filozof Rıza Tevfik’’in “Sultan Abdülhamid Han’ın Ruhaniyetinden İstimdad” isimli şiirinden bir dörtlük:

Nerdesin Şevketlim Sultan Hamid Han

Feryadım varır mı barigahına

Ölüm uykusundan bir lahza uyan

Şu nankör milletin bak günahına.



Yunan Kraliyet Ailesinden Prens Michel De Grece;

“Genç yaşta tahta çıktığı zaman öylesine mücadele eder, öylesine saldırılara göğüs gerer ve öylesine vuruşur ki sonunda Avrupa devletleri tahtta Sultan Abdülhamid bulunduğu müddetçe Osmanlı Devleti’ni yok edemeyeceklerini anlarlar. Onun için Sultan Abdülhamid’i devirmek için ellerinden geleni yaptılar ve tahttan indirdiler. Sultan Abdülhamid düşürülür düşürülmez İngiltere, petrol kuyularının üzerine atıldı. İngiltere, çoktandır bu petrol kuyularına gözünü dikmişti. Petrol, yüzyılımızın başında emperyalizmin ana maddelerinden birini oluşturuyordu.”



Henry Woods Paşa;

“Bana göre Sultan Abdülhamid, gelmiş geçmiş Osmanlı padişahları arasında en müstesna mevkii işgal edenlerden biridir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan beri gelen

en başarılı hükümdarlardandır. Çok sakin ve gösterişten uzak bir halde yaşardı. Bir meseleye çözüm ararken, mütehassıslarını dinler, ancak onların fikirlerine esir olmazdı. Şehzade iken de akıllı, nazikti ve İstanbul’a gelen seçkin Avrupalılar kendisini ziyaret etmek isterlerdi.”



İngiltere Dışişleri Bakanı Edward Grey;

“Komşularının zaafları üzerine şüphe edilebilecek gizli emellerin sahibi olduğu ne kadar iddia edilirse edilsin daha sonra anlaşıldı ki Abdülhamid, bizzat Avrupalıların huzur ve çıkarlarını, hatta kendilerinin bile başaramayacakları en akıllı ve dengeli şekilde koruyabilmiş bir hükümdardı.”

Mekanın cennet ruhun şad olsun Abdülhamid Han Hazretleri. Allah bizlere sizler gibi maneviyat dolu nesiller yetiştirmeyi nasip etsin.