AB, Nato ve Arap Birliği’nin yeni üyesi PKK terör devleti...

Tüm dünya neredeyse bir olmuş 40 senelik cinayet şebekesini destekliyor.

Batı'nın neredeyse tamamı, Türk Devleti’nin uluslararası kanunları işleterek ulusal ve sınır güvenliğini korumak amacıyla terörle mücadele kapsamında başlattığı operasyona karşı çıkıyor.

Fakat aynı batının Teröristler tarafından öldürülen Türk vatandaşları için söylediği tek bir kelimeyi duymazsınız.

Çünkü umrunda bile değildir. Teröristler ise batının bölgemizde ki emellerini yerine getirmek için batı tarafından atanan mayın eşekleridir. Bir konuşmasında Trump ne demişti; Onları sevin, çünkü onlar bizim için ölüyorlar...

Dünyanın en tehlikeli cinayet ağı PKK/PYD’ye başlatılan operasyon sonucu bir anda örgüt batıdan doğuya her ülkenin sevgisine maruz kaldı. Bence örgüt bile bu kadarını beklemiyor, bu kadar çok sevildiklerini bilmiyorlardı.

Önceleri ülkeler arasında diplomatik krizlere sebebiyet vermemek için terör örgütüne gizliden yapılan yardımlar artık ayan beyan bir biçimde yapılıyor.

Suriye bugün paramparça edilmiş vaziyette. Tüm ülkelerin cirit attığı bir alan olmuş. Yüzbinlerce insan katledilmiş, milyonlar ise evlerinden uzak değişik ülkelerde mülteci hayatı yaşamakta.

Fakat gel gör ki bunca olayı görmezden gelen Batı ve Arap Birliği, Türkiye’nin haklı davasını bildikleri halde kınama yayınlıyor.

Suud ve Mısır yönetimi başta olmak üzere tüm Arap ülke yönetimleri Suriye Operasyonunu kınıyor.

Durumu şöyle daha net bir biçimde ortaya koyalım, bir iki yönetim hariç çoğu arap topluluğu liderleri batının kuklası olmuş, nasıl emredilirse o şekilde açıklamalarda bulunmaktalar.

Darbeci Sisi kendi ülkesinde yüzlerce insanı şehit etmiş, seçilmiş bir başbakanın ölümünü seyretmiş. Suud yönetiminin Yemen’de ne yaptığı zaten ortada.

Biz ise dünyanın en büyük ve en tehlikeli terör örgütüne karşı ülkemiz ve bölgemiz adına operasyon düzenliyoruz.

50 bine yakın insanımızın katili terör örgütünü bitirmekte kararlıyız. Ne pahasına olursa olsun. Sonu nereye varırsa varsın, bu işi sonuna kadar bu millet, bu devlet götürecektir.

Savaşa hayır diyenler konu Türkler olduğu zaman terör örgütlerine bir çift laf söylemezler. Silahlarını toprağa gömmeleri gerektiğini söyleyemezler.

Son bir not;

Savaş iki ülke arasında gerçekleşir. Bu, Türk Devletinin pek yakında PKK/PYD'yi toprağa gömeceği bir operasyondur... Ayrıca, PKK ve PYD yok edilinceye dek, birliklerimiz Suriye'nin kuzeyinden ayrılmayacak. Her ne pahasına olursa olsun, ülkemiz bu işin sonunu getirecek.