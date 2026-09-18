900 liraya uçak bileti. Üstelik yurt dışı uçuşlarda
Pegasus, 15.99 Euro'dan (yaklaşık 900 lira) başlayan fiyatlarla uçak bileti satmaya başladı.
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Pegasus yurt dışı uçak biletlerinde kampanya düzenledi. 15,99 Euro (yaklaşık 900 lira) + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satışları bugün başladı.
18-20 Eylül 2026 tarihleri arasında bilet lerini alanlar, 5 Ekim 2026 - 27 Mart 2027 arasında yurt dışı uçuşunu gerçekleştirebilecek.
Kampanya 200 bin koltukla sınırlandırıldı. Satışlar yalnızca Pegasus mobil uygulaması üzerinden yapılan biletlemelerde geçerli olacak.