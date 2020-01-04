GÜNCEL

60 saniyede bugün (04 Ocak 2020)

60 saniyede bugün (04 Ocak 2020)

60 saniyede bugün (04 Ocak 2020)

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem!
Süleymani suikastı sonrası Irak'tan ABD'ye askeri misilleme!
Sezai Temelli Mardin'de elektrik faturalarını eleştirdi
Ali Babacan, partisinin kuruluş tarihini ikinci kez erteledi
Kasım Süleymani'nin kızından Ruhani'ye: Babamın intikamını kim alacak?
2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattan düşerek hayatını kaybetti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü, 20. kattan düştü...
Büyükçekmece'de otelde silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu
Şeyma Subaşı iç çamaşırsız paylaştı dövme fotoğrafı ortalığı karıştırdı
İran’da camii kubbesine ‘intikam’ bayrak çekildi
Ayna karşısında video paylaşan Aleyna Tilki'nin kalçası dikkat çekti
Libya tezkeresi nedir son durum Libya'ya asker neden gidecek?
Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun’da başladı
Eğitim takvimi MEB yarıyıl tatili ne zaman başlıyor kaç gün?