24 Mayıs, HDP ve Muhalefet!..

Önce isimleri tek tek yazalım!..

İbrahim ERTEN (Konya)

Mustafa YILMAZ (Konya)

Erkan KAÇAN (Konya)

Mevlüt ÖZKAN (Konya)

Hilmi ŞAHİN (Konya)

Ali ARAR (Konya)

İlyas UYAR (Konya)

Hüseyin ÇELİK (Denizli)

Ahmet APAK (Denizli)

Ercan ÇOBANOĞLU (Denizli)

Mustafa KOÇANOĞLU (Denizli)

Baki UMUTLU (Denizli)

Şeref TAY (Denizli)

Mehmet ÖZTÜRK (Denizli)

Hasan GÜLTUTAN (Hatay)

Mehmet TURA (Adana)

Şenol CANSIZ (Samsun)

Cavit YAMAN (Samsun)

Nihat ODABAŞI (Kastamonu)

Ramazan AKKAYA (Kastamonu)

Uğur BOZACI (İstanbul)

Ünal KALAFAT (İstanbul)

Ahmet ARAN (Manisa)

Haydar ASLAN (Trabzon)

Murat ELİBOL (Çanakkale)

Aydın KUZEY (Çanakkale)

Adem ZONGUR (Kırıkkale)

Musa SARIGÖZ (Osmaniye)

Murat MENTEŞ (Bolu)

Hikmet ÖZDEMİR (Malatya)

Abdullah KARA (Antalya)

Birol İrfan ASKAR (Afyon)

Selahattin AYSAN (Isparta)



*

Kim bunlar?

Bundan 29 yıl önce…

Bugünkü tarih,

24 Mayıs 1993...

Her 24 Mayıs geldiğinde sakın unutmayın ve unutturmayın..

Kimdi bu isimler..

Birliklerine katılmak için giden 20'li yaşların başındaki 33 Mehmetçik!

Malatya’dan iki sivil midibüse biniyorlar.

Hepsi sivil giysili, üniforma ve postalları çantalarında.

Hiçbirinde silah yok!

Yer:Elazığ-Bingöl Karayolu Bilaloğlu Mevkii…

Saat 18.00. Bingöl’e 10 kilometre var.

Dağlık, dar bir yol.

İlk virajı geçtiklerinde, 50 kadar PKK’lının yolu kestiğini görüyorlar...

Sonrası,

Acı haber geliyor...

Türkiye, Türk Milleti yasa boğuluyor...



33 Mehmetçik şehit!..

3 Mehmetçik sağ kurtuluyor..

Şehitlerin üzerinde 1570 mermi!..

Unutma kardeşim!..

İşte unutursan ölürler...

*



Yaralı kurtulan Osman Partal anlatıyor;

"Trabzonluyum. İki midibüsteki toplam 50 askerden biriydim.

Van-Özalp’taki birliğime gidiyordum. Yol boyunca gereksiz molalar veren şoför, bir ara lastik patladığını söyleyip durdu.

Lastiğin patlamadığını, krikoya dokunmadığını gördüm.Aksın altına girdiğinde birileriyle konuşma yaptığını duydum. Galiba telsizle konuşuyordu. Şemdin Sakık, ‘Eylem planlanırken buradan askerlerin geleceğini bilmiyorduk’ diyor ya...

Yalan söylüyor.

Çünkü ilk otobüsün en ön koltuğunda oturuyordum.

Yolumuzu kestiklerinde şoförün kapısını bizzat Sakık açtı.Toprak rengi üniforması vardı üzerinde, aynı renk kasketi ters takmıştı. Omuzundaki tüfeğin namlusu yere bakıyordu.

Şoföre, diğer otobüsün nerede olduğunu sordu.

‘Arkada, geliyor’ cevabını aldı.

İki dakika sonra diğer otobüs düştü pusuya.

Yani bizi bekliyorlardı.

Gece yarısına kadar teröristlerle yürüdük.

Mola verildiğinde, ‘TC ateşkes ilan edince, iki gün içinde sizi serbest bırakacağız’ dediler.

Saat 01.00 sularıydı. Sakık’ın talimatıyla tek sıra olduk. Nereli olduğumuzu sorup, Doğulu - Batılı diye bizi iki gruba ayırdı.

Sakık, doğulu olmayan benim de içinde olduğum 34 kişinin eğitim kampına götürülmesini söyledi.

Dağda koşar adım yürümeye başladık.

Bize eşlik eden teröristler sürekli değişiyordu.

Toplam 300 kişiydiler.

Bir köye gittik.

Kapısını çaldıkları evlerden başka teröristler çıkıp gruba katıldı.

Kimi terörist evlere gidip istirahat etti. Bir ahıra soktular bizi öldürmek için.

Sonra vazgeçtiler.

Tekrar yürümeye başladık.

Sabahı göremeyeceğimi düşünüyordum.

Yıldızlara son kez bakıp annemi, babamı, köyümü düşündüm.

Bir ırmaktan geçerken su içtik. Dağ yoluna çıktık.

Davranışları sertleşti.

Durdurdular.

Saat 03.00 sıralarıydı.

Yolun kenarına dizilmemizi istediler. Kolkola girip sıklaşmamızı istediler. Yanımdaki arkadaşıma ‘Devrem bizi vuracaklar’ dedim.

Sinirden titriyordum. Kalaşnikof, Bixi ve Kanasların emniyetlerini açtılar.

Sonumuzun geldiğini anladım, kelimeyi şahadet getirip kendimi yere attım.

Taramaya başladılar. Dizime bir mermi isabet etti.

Vurulanlar üzerime düşüyordu. Kafamı koruyordum.

Hepimizin öldüğünden emin olmak için yüzlerce mermi yağdırdılar.

Gittiklerini, seslerin uzaklaşmasından anladım.

Altı yedi arkadaşım sağdı henüz.

Diğerleri paramparçaydı.

Can çekişenler, hırıldayanlar, ağlayanlar, inleyenler...

Su istiyorlardı. ‘Anne, anne’ diye ağlırıyorlardı.

Öldüğümü zannediyordum.

Kendimi çimdikledim, ölmemişim.

Devremi beyni parçalanmış görünce bayılmışım.

Ayılınca şehit arkadaşlarımı sırt üstü çevirdim.

Dokunduğum her uzuv elimde kalıyordu.

Yardım aramak için yukarı doğru koşmaya çalıştım.

Kan kaybediyordum. Asfalta çıktım, bir kamyonla yakındaki Elmalı Karakolu’na gittim.

Olanları anlattığımda dinleyen jandarmalar ağlamaya başladı.

Helikopter, tanklar geldi. Şehitleri aldık.

Olay yerinde 1570 mermi kovanı bulundu.

Yani silahsız erlerin her biri için 50 mermi kullanmışlardı...

Ruhları şad olsun! (1)

*

Sevgili dostlar!..

Bugün unutulur mu?

İşte bugün 24 Mayıs…

Okuyunca gözleriniz dolmuyor mu?

Ağlamamak mümkün mü?

Bu katliamı kınamayanların, PKK’ya “Terör örgütü” diyemeyenlerin TBMM’de yer alması ve bunlarla kol kola girerek siyaset yapanları, desteği ile iktidar olmaya çalışanların adını siz koyun!..

Acı ama gerçek..

Bugün Türk Devletini yönetmeye talip olan bu hain terör örgütünün siyasi kanadı olan HDP’nin oyu üzerine iktidar hayali kuran kimler?



PKK'nın siyasi kanadı olduğu tescilli kapanma davası açılan HDP kapanmasın diyenler kimler?

Selahattin Demirtaş cezaevinden çıkarılsın diyen kahvaltı günün dört gözle bekleyen kimler?

"Kürt Sorunu var" diyerek teröristliklerini örgütü PKK’yı gizleyip iki laf edemeyenler kimler?

Sırrı Sakık'ın "Mustafa Kemal’in itleri" hakaretlerine tek laf edemeyen kimler?

Milli Silahlarımızın İHA ve SİHA’ ların PKK’nın kabusu olmasına tepki gösteren kimler?

HDP kapısında HDP eli ile dağa yollanan evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerine "HDP'yi küstürürüz" diye destek olmayan kimler?

Mehmetçiğin Terör Örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirmesine tek kelime övgü dolu söz söylemeyen kimler?

Sınır ötesi harekata karşı çıkanlar, "İktidara gelirsek Suriye'den Mehmetçiği çekeceğiz " diyerek ABD'ye yeşil ışık yakan kimler?

Kimler?

Kimler?

CHP, İP, SP, DEVA, GP, DP değil mi?

"Biz değiliz " diyebilirler mi?

Şöyle bir bakın bunların hangisi PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye tepki gösteren bir siyaset yolu izliyor?

Şehitlerimiz "BİZ ŞEHİT MİYİZ HAİN Mi?" diye sorsa ne diyecekler? Ama siyaset öyle yüzsüzler haline gelmiş ki bugün çıkıp şehitlerimizi anarlar.



Yani 24 Mayıs tarihi;

İnatla Meclis'te onun sesi olan HDPKK'ya sahip çıkan ve işbirliğine teşne, "Siyasi aritmetiğin diktesi, zorunluyuz" diyen kim varsa onlara ithaftır!

Kyn (1) Em.Kur.Alb.Mustafa Önsel)







