2026-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Adayların merakla beklediği 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Tercih sürecinin ardından bir yükseköğretim programına hak kazanan öğrenciler için üniversite kayıt takvimi de netleşti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 27 Ağustos - 3 Eylül 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026-DGS yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 08 Eylül 2026 tarihi itibarıyla saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI 14-18 EYLÜL TARİHLERİNDE YAPILACAK
Bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adayların kayıt işlemleri, yerleştirildikleri üniversiteler tarafından 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Süreçte kolaylık sağlayan e-Kayıt imkanı da adaylara sunuluyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını kullanmak isteyen adaylar, turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında işlem yapabilecek. Elektronik kayıtlar, 16 Eylül saat 23.59'da sona erecek.
ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KRİTİK UYARI
Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin ilerleyen süreçte ders kaydı sorunlarıyla karşılaşmamaları adına, e-kayıt işleminin başarıyla tamamlandığını belirten onay yazısını ekranda mutlaka görmeleri gerekiyor. Ayrıca e-kayıt sürecini tamamlayan adayların, yerleştikleri üniversitelerin resmi web sitelerinde ilan edilen gerekli belgeleri belirlenen tarihler arasında ilgili kuruma elden teslim etmeleri önem taşıyor.