2026-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Adayların merakla beklediği 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Tercih sürecinin ardından bir yükseköğretim programına hak kazanan öğrenciler için üniversite kayıt takvimi de netleşti.