2022 yılı asgari ücretinde devrim niteliğinde değişiklik geliyor

Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Bu görüşmeler herkesi doğrudan ilgilendiriyor. Sadece asgari ücretliler değil, her çalışan alacağı zam için asgari ücret artış oranını bekliyor. Zira asgari ücret artış oranı herkesin cebine girecek zammı belirleyecek. Bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçünü toplantısı yapıldı.

Uzlaşma sağlandı mı?

Sağlanamadı…

Anlaşılan bu asgari ücret tespit işi son toplantıya kalacak.

Bugünkü toplantıda Hacettepe Üniversitesi’nden alınan parametrelere göre hesaplanan tutarlar gündemi belirledi. İşveren tarafı 3100 TL’den az olmamalı bu verilere göre asgari ücret dedi. İşçi tarafı ise en az 3900 rakamının baz olması gerektiğini söyledi. TİSK 3100 TÜRKİŞ 3900 rakamının altında olmaması gerektiğini belirtiyor. Görüşmeler sürecek. Ama benim öngördüğüm asgari ücretin 4000 TL civarında bir rakama geleceği…

Devrim niteliğinde değişiklikler geliyor

Bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonunda yapılan kamuoyu açıklamada çok önemli başlıklar vardı. Asgari ücrette devrim niteliğinde değişiklikler geliyor, benden söylemesi!

Üç çok önemli konuda taraflar uzlaşma sağlamış durumda!

En önemli ilk değişiklik 5 Puanlık SGK Teşvikinde. Şimdiye kadar sadece işverenlerin alabildiği bu 5 Puanlık Teşvik artık işçilere de sağlanacak.

Başka bir deyişle işçinin sigorta prim oranı yüzde 14 yerine yüzde 9 olarak uygulanacak. Bu çok önemli bir değişiklik. Yani işçinin cebine girecek net para artacak.

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İkinci önemli değişiklik Gelir Vergisi birinci diliminin başlangıcının Brüt asgari ücret tutarına yükseltilmesi. Mevcut durumda ücret gelirlerinin ilk kazandığı bir liradan itibaren 24 bin TL’ye kadarı yüzde 15 vergiye tabi. Şimdi bu oran brüt asgari ücretten başlayacak.

Yani Türkçesi artık asgari ücretli vergi ödemeyecek! Dahası asgari ücretten fazla alanlar da brüt asgari ücrete kadar vergi ödemeyecek.



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Son önemli haber ise beş yıldır uygulanan Asgari Ücret Desteği’nin süreceği. Asgari ücret işveren desteğinin 2022 yılı için toplu sözleşme olan işyerlerinde yüzde 6 olarak, toplu sözleşme olmayan işyerlerinde ise yüzde 3 olarak uygulanması konusunda uzlaşmaya varıldı. İşçi, işveren ve kamu kesimleri arasında bu üç konuda mutabakata varıldığı açıklanmış bulunmakta. Yani bu sene asgari ücret açısından tarihi bir yıl!

Hem sigorta primi, hem vergi hem de asgari ücret için çok önemli değişiklikler gelecek! Hem işverene Asgari Ücret Desteği, hem işçiye prim indirimi ve gelir vergisi muafiyeti hem de yüksek asgari ücret artışı…Ayrıntıları yeni yıl gecesi Resmi Gazete’de okuyor olacağız…

Kim ne derse desin bu yıl Asgari Ücret Komisyonunu herkesi ilgilendiriyor ve hepimiz bunu birkaç hafta daha Netflix dizisi izler gibi izlemeye devam edeceğiz….