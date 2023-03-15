Baksanıza 15 Mayıs sabahı hayallerine!..



Öyle bir süreç yaşanıyor ki “Bu ne kin, bu ne düşmanlık” demekten kendimizi alamıyoruz…

Öyle bir 15 Mayıs sabahı hayal edenler var ki içimizde!

Nasıl ki 15 Temmuz gecesi, hain darbe girişiminin başarılı olmasını bekleyip intikam hesapları yapanlar varsa, bugün de 15 Mayıs sabahı için aynı hesabı yapanların olduğunu açık ve net görüyoruz..

Kamudan siyasete, medyadan TSK’ya, bürokrasiden emniyete kadar velhasıl her yerde Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye gönül verenlere karşı pusuda bekleyenler var…

Neler söylüyorlar…

Partilisi, partisizi neler yazıyorlar…

Eğer kazanırlarsa 15 Mayıs sonrası neler olacakmış!

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Ayasofya tekrar müze olacakmış!

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest bırakılacakmış!.

Demirtaş Yerel Yönetimlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak mış!

Doğu ve Güneydoğu’da PKK’ya çalıştıkları için görevden alınan belediye başkanları görevlerine iade edilecekmiş!

Kanal İstanbul projesi iptal edilecekmiş!…

Fetullah Gülen ve kaçak FETÖ’cüler ülkeye giriş yapmaya başlayacakmış!…

Cinsiyet eşitliği kapsamında LGBT dersleri İlkokul müfredatına girecekmiş!…

İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe koyulacakmış!…

AK Parti’ye kapatma davası açılacakmış!…

Türk askeri Suriye ve Libya’dan çekilecekmiş!…

KKTC’de Maraş yeniden kapatılacakmış!…

Karabağ yeniden Ermenilerin kontrolüne geçecekmiş!…

KKTC Cumhurbaşkanı istifa ettirilecekmiş!…

Doğu Akdeniz’deki sondaj gemilerimiz Mersin limanına çekilecekmiş!…

Karadeniz kuyularında gaz olmadığı açıklanacakmış!…

TOGG projesi Fransızlara satılacakmış!…

IMF’den borç alınmaya başlanacakmış!…

İHA ve SİHA üretimi durdurulacakmış!…

S-400’ler geri verilecek…

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali kapatılacakmış!…

Selçuk Bayraktar için yurt dışı yasağı konulacakmış!…

Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdikleri gerekçesiyle Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet komutanları istifa ettirilecekmiş!.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yargılacakmış!

Süleyman Soylu gözaltına alınacakmış!…

Ülkü Ocakları için soruşturma başlatılacakmış!…

Doğu ve Güneydoğu’da yerel yönetimler adı altında özerklik ilan edilecekmiş!…

Anayasadan “Türk Milleti” kavramı çıkarılacakmış!…

Kürtçe resmi ana dil ilan edilecekmiş!

Türkiye’nin bütün illerindeki bürokraside görevden alınmalar başlayacakmış!

İsveç ve Finlandiya için NATO’ya girme oluru verilecekmiş!

Rusya’ya ambargo uygulanmaya başlanacak, Putin ile ilişkiler dondurulacakmış!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Katar emiri ile ilişkiler askıya alınacakmış!…

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Sayalım mı daha!..

Tehditin biri bin para!..

Ve bunların bir çoğunu seslendirem muhalefet partisi yöneticileri var!

İntikam gözlerini bürümüş!..

Kaybetseler "Hile var" diye seçmenlerini sokağa dökebilecek kadar gözlerini intikam bürümüş adeta!



Türkiye’nin 15 Mayıs sabahı bunları hayal eden bir muhalefet bloğu ile karşı karşıya olduğunu söylemek bir provokasyon olabilir mi?

Asla!..

Dinliyoruz...

Okuyoruz...

Umut ediyorlar…

Ve..

Tehdit ediyorlar…

Diyeceğim şu ki;

Bu seçim Türk devletinin beka seçimidir…

Öyle olmaza…

Ne işleri var ABD, AB, Fransa, İngiltere, NATO ve medyalarının seçim için müdahil olup muhalefete destek olmalarında!

Ne işleri var terör örgütleri FETÖ ve PKK yöneticilerin her gün Tayyip Erdoğan düşmanlığı ile muhalefete oy istemeye başlamalarında.

Sahada olup açıktan muhalefete oy ister mi?

Ne diyor terörist Karayılan;

“AK Parti ve MHP’ye verilen her oy PKK’ya sıkılmış bir kurşundur…”

Daha neler neler!

Yani;

15 Temmuz gecesini 16 Temmuz’a bağlayan sabahı umutla bekleyip hüsrana uğrayanlar, bu kez son umut olarak 14 Mayıs gecesini 15 Mayıs’a bağlayan sabahını umutla bekleyecekler!