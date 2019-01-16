Zuhal Topal'la Sofrada Züleyha kimdir kaynana Aynur nereli

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 14 - 18 Ocak tarihleri arasında ter dökecek olan Züleyha Geçkin ve kaynanası Aynur Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

Züleyha Geçkin ve kaynanası Aynur Hanım kimdir? Çarşamba günü kaynanaları misafir edecek olan Züleyha hanım Boşnak kızı. 24 yaşında olan gelin hanım 1,5 yıllık evli ve hamur işlerinde iddialı olduğunu söylüyor. Düzce’den gelen kaynana Aynur hanım ise gelinine sonuna kadar güveniyor ve rakiplerine meydan okuyor.

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.