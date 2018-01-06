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Zeytinburnu'nda nakliyeci eylemine polis müdahalesi

Zeytinburnu'nda nakliyeci eylemine polis müdahalesi

Zeytinburnu'nda, Nakliyeciler Sitesi'nin yıkılacağı iddiasıyla site girişini tır, kamyonet ve dorselerle kapatıp eylem yapan gruba polis müdahale etti.

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 07:14 - Güncelleme: 06-01-2018 07:14

Sitede faaliyet gösteren iş yeri sahipleri ve işçiler, özel bir şirkete birkaç yıl önce satılan sitenin yeni bir yer yapılmadan bu sabah yıkılacağını öne sürerek eylem başlattı.

SİTENİN GİRİŞİNİ KAPATIP LASTİK YAKTILAR: İzinsiz gösteri yapan grup, 7 blokta 254 iş yeri bulunan ve bini aşkın kişinin çalıştığı sitenin girişini tır, kamyonet ve dorselerle kapatarak bazı noktalarda lastik yaktı.

Zaman zaman slogan atan bu kişiler, polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almadı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda özel tim ile toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve zırhlı araçlar sevk edildi.

Polis, girişi kapatılarak yaklaşık 6 saattir eyleme devam edilen siteye yan taraftaki İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü bahçesinden zırhlı kepçe ve TOMA'larla girdi. Ekipleri görünce giriş noktasına gelen bazı göstericiler araçların geçişini engelledi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ: Uyarılara rağmen dağılmayan grup ile özel timler arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada biber gazı ile müdahale edilen eylemcilerden bazılarının gözaltına alındığı görüldü.

Çok sayıda polis, müdahalenin ardından siteye girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta görevlilerinin yanı sıra iş makineleriyle ekipler de olay yerine geldi.

Nakliyeciler Sitesi'nde polis ve zabıta ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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