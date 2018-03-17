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Zarrab'ın tecavüz davasında flaş gelişme

Zarrab'ın tecavüz davasında flaş gelişme

ABD'de yargılanan işadamı Reza Zarrab'ın tecavüz davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Zarrab'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden koğuş arkadaşına yanıt Zarrab'ın avukatından geldi.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 10:24 - Güncelleme: 17-03-2018 10:24

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın suçlu bulunduğu dava görülürken, cezaevinde Zarrab'ın kendisine tecavüz ettiğini öne süren Fildişi Sahili vatandaşı Faozi Jaber'ın iddiasına yanıt geldi.

Zarrab'ın avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede, Jaber'in iddialarının gerçeklikle bir bağlantısının olmadığını savundu.

AVUKATI DİLEKÇE VERDİ: Hürriyet'in haberine göre, avukatın dilekçesinde, "Sayın Jaber'in kendini tanımlaması gibi, cinsel istismar ve saldırı iddiaları da tamamen gerçeklikten kopuk ve yanlıştır" ifadesi yer aldı.

Avukat, Zarrab'ın diğer tutuklular ve infaz koruma memurları fark etmeden, onlarca tutuklunun ranzalarda yattığı yurt tipi bir yerde, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasının açıkça inanılmaz olduğunu kaydetti.

Dilekçede, tanık ifadesiyle Jaber'in iddialarının yanlışlığının çabucak ortaya çıkaracağı da belirtildi.

Reza Zarrab'ın 13 Nisan'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Mart 2018 11:33 Bu adam yılın iş adamı seçilip törenle ödül alan değil mi? Sırf buna ödül verip önüne yatmak için birbirini ezenler yüzünden 2019da Ak Partiye oy vermeyeceğiz.

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