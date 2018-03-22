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Süleyman ÖZIŞIK

Süleyman ÖZIŞIK

suleyman@internethaber.com @slymnoz rss Eklenme Tarihi: 22 Mart 2018 03:32 - Güncelleme: 22 Mart 2018 04:26

Yüzde 60-70 oy alacak!

Salı gününden bu yana CHP liderini ibret ve hayretle izliyorum. Biri bu adama, "Canlı yayına çıkacaksın" dediğinde kendini kaybediyor herhalde...

Salı günü Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı o konuşma neydi öyle?

Hani kuytuda köşede yalan söyleyenleri anlarım da canlı yayında ve milyonların gözü önünde bu kadar rahat yalan söyleyene ilk kez rastlıyorum. 

Aylardır bıkmadan, usanmadan dile getirdiği aşağılıkça yalanı dün bir kez daha tekrarladı. Elindeki belgeler sahte olmasına ve bu belgelerin sahte olduğu mahkeme tarafından tespit edilmesine rağmen MAN Adası'na para gönderilmesinden bahsetti. 

Yetmedi, bir de başı kesilen asker yalanına başvurdu. O da yetmedi, halkın hür iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanı'na, "Saray'ı işgal eden" kişi dedi.

Yıllardır söylüyorum.

Kafatasının içinde beyin yerine kumpir taşıyan biri dahi, oyunu almak istediği seçmenin inandığı lidere bu sözlerle saldırmaz. 

Ama bizimki, yüzde 50'sinin ölümüne desteklediği adama hakaret ederek ona destek veren halkın oyunu çalabileceğini düşünüyor. 

Bu kafayla yüzde 50'nin üzerinde oy alacağına inanıyor adam. 

Pardon, ne yüzde 50'si? 

Dün CNN Türk ekranında izledim. Kanal, Demirören Grubu'na çıkmadan son bir kez görünmek istedi sanırım. 

Neyse...

Burada yeni bir hedef açıkladı: "Yüzde 50 yetmez, yüzde 60, hatta yüzde 70 olacak" dedi. Bu kadar adamı nereden bulacak, merak ettim.

Çinlilerle ittifak kuracak herhalde!

Tam hayal tüccarı, tam bir hayalperest. 8 seçimde attıkça atmış,  yenilmişte yenilmiş.  Havada yenilmiş, karada yenilmiş, sandıkta yenilmiş, sahada yenilmiş, seçimlerde yenilmiş. Siyaseten iflas etmiş ama hala "yüzde 60-70 oy alırız" diyor.

Dediği rakama bakıyorum.

Boşa koyuyorum dolmuyor, doluya koyuyorum olmuyor. En sonunda, "AK Part ile ittifakta anlaştı galiba" kanaatine varıyorum. Çünkü başka türlü bu rakam çıkmıyor.

Bakın, hepinizin huzurunda CHP'li kardeşlerimi uyarıyorum.

Kardeşler...

Karşınızdaki adam bildiğiniz Çiftlik Bank!

Tosun Mehmet'i bile bunun kadar atıp tutmadı vallaha. Daha adayını bile açıklamadan yüzde 70 diyen adam, yarın adayını açıklayınca "yüzde 80, yüzde 90 alırız" der. Hatta Tosun Mehmet gibi mavi yumurta sözü de verir!

Adamın partisi, tek parti döneminde bile, hattı açık oy gizli sayım döneminde bile yüzde 60-70 almamış. Şimdi alacağını söyleyerek sizinle dalga geçiyor.

Yarın bir gün seçimde kaybedince, "Yüzde 70 almıştık ama oylarımızı çaldılar" diyerek sizi bir kez daha kandırmaya, dolandırmaya çalışacak. 

İnanmayın, kanmayın. 

Bu kardeşinizi dinleyin, Kemal Bank mağduru olmayın!


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BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Mart 2018 05:27 CHP genelbaskanina "asagilik" diyorsun oyle mi?Sen kimsin suleyman ozisik...bu yetki bu guc bu cesaret!!!!!nereden geliyor?

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