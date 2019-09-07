Yine yalan İmamoğlu, yine yalan!

Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi ne dediğini hatırlayalım: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1717 lüks makam aracı var. Bazı kişilere hem yazlık hem kışlık hem de ilkbaharlık makam arabası vermişler. Göreve geldiğimde bütün bu araçları Yenikapı Meydanı'nda sergileyeceğim" demişti.



Nihayet dediğini yaptı!



Bir şov uğruna İstanbul'da hayatı durdurdu, belediyenin hizmet için kullandığı araçları Yenikapı Meydanı'na çektirdi.



Yalnız enteresandır.



"Lüks dediği" araçların yerine ne sergiledi biliyor musunuz?



Belediyenin "Evde hasta bakım servisi" için kullandığı araçları, zabıtanın Sultanahmet ve Taksim gibi dar meydanlarda kullandığı tek kişilik küçücük araçlar, itfaiye araçları vardı.



Eskiden ergenler, "En lüks makam aracı cenaze aracıdır. İnsanlar ona binmek için ölüyor" diye komik olmayan bir espri yapardı. Ekrem İmamoğlu bu soğuk espriyi ciddiye almış olacak ki Yenikapı'ya 47 tane de cenaze nakil aracı çektirdi!



Öyle utanılası, öyle acınası bir hal ki adam, sahilde ücret karşılığı binilen bisikletleri bile "Lüks araç" diye meydana dizmiş.



Yandaşları sorduğunda, "Daha bazı araçlar eksik" diye cevap vermiş.



He valla eksik!



Marmaray'ı, metroları, metrobüsleri, tramvayları ve belediye otobüslerini de dizseymiş tam olacakmış herhalde...

Bana ulaştırılan bir mesaj var.

Başkan adına yetkili amirler, araçlar toplanmadan önce İBB'nin bütün birimlerine, "Bu araçlar üç gün süreyle sergilenecektir. Sizler de araçların olmadığı süre içinde işbaşı yapmayınız. İş başı yapacağınız tarih size cuma günü bildirilecektir" diye mesaj atmış.



Yani anlayacağınız, bu araçları üç gün sergiledikten sonra tekrar belediyeye geri götürecek.



İlginç olan şu ki...



Bay Başkan İBB’de araç israfı olduğunu söyleyerek milleti keklerken, 4 Ağustos günü 990 araç kiralamak için 16 milyon liralık yeni bir ihale yapıyor.



"Madem büyükşehirde araç israfı vardı. O zaman niye 990 araçlık yeni bir ihale yaptınız?" diye soruyorlar.



“Sergilediğimiz çoğu aracın kiralama dönemi sona ermişti. Onları iade edip yerine yenilerini alacağız" diye savunma yapıyor. Kiralama dönemi sona eren araçları iade etmiş olsa, araç israfı kendiliğinden sona erecek değil mi?



Ama bunu yapmıyor, kiralama dönemi biten araçların iki katı bir filo için yeni araç ihalesi yapıyor.



Bakınız.



Günlerdir araçları sergileyeceğiz diye şov yapıyorlar değil mi? Oysa Yenikapı'ya getirilen tek lüks makam aracına kim biniyor biliyor musunuz?



İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu biniyor. Gazeteciler bu durumu kendisine sorunca, Başkanvekili Aksu, “Gündemimiz şu an farklı” cevabını verip sıvışıyor.



Yukarıdaki rakamlara lütfen dikkat edin.



AK Parti döneminde bahsini ettiği 1117 araç 2 yıllığına 5 milyon 600 bin TL karşılığında kiralanmış. İmamoğlu 990 aracı 5 aylığına 16 milyon bedelle kiralıyor. Kiralanacak araçların özellikleri ise ihale şartnamesinde şöyle anlatılıyor:



"Sunroof olacak, deri koltuk olacak, kol dayama özellikleri olacak ve araçların tamamı siyah metalik renk olacak."



Adam kendisine inananları açık açık salak yerine koyuyor ve onun salak yerine koydukları da bu israfı Ekrem İmamoğlu'nun israfla mücadelesi diye methediyor.



Açık ve net söylüyorum!



Bu iş burada kalmamalı. İstanbul halkı yapılan bu şovun peşini bırakmamalı. Madem sergilenen araçlar israftır. O zaman israf sayılan araçların belediyeye geri götürülmemesi için her bir İstanbullu adeta nöbet tutmalı.



Araçlar geri götürülmediğinde, bakalım Büyükşehir belediyesi İstanbul'a nasıl hizmet verecek!



Yazıyı bir iddia ile kapatayım.



İBB Başkanı, "Bir vakfa 165 milyon liralık bina bağışlamışlar. Sözleşmesini iptal ettik ve o bina artık İstanbul halkınındır" dedi geçtiğimiz günlerde...



Ben de diyorum ki hodri meydan!



Öyle bir bina da öyle bir sözleşme yok. İmamoğlu bu konuda baştan sona kadar yalan söylüyor diyorum.



Eğer doğru söylediğini ispatlamak istiyorsa buyursun o sözleşmeyi ve o binayı bize gösteriversin!