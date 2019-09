Allah'a ısmarladık...

Sevgili dostlar. İnternethaber'in 19 yıllık yayın hayatında pek çok görevde bulundum. Mutfakta isimsiz bir editör olarak çalıştığım da oldu, Medya Grup Başkanı sıfatıyla haber merkezini yönettiğim de...



Aslında ağabeyim Hadi Özışık benden ne istediyse onu yaptım. "Habercilik yap" dedi, yaptım. "Şimdi yöneticilik yap" dedi, yaptım. "Yazı yazmaya başla" dedi, onu da yaptım.



Bir ara kendi hayalimin peşinde koşmak için izin istedim. Hadi Özışık, "Olur, hadi git ama her an çağırabilirim" diyerek yolumu açtı. Sonra "Sana ihtiyaç var, çabuk gel" dedi. Bıraktım elimdeki işi, koştur koştur geri döndüm.



2009 yılından bu yana İnternethaber'de kesintisiz olarak yazı yazıyorum. Bu süre zarfında yazıları beğenen de oldu beğenmeyen de. Eleştiren de oldu öven de...



Hatta döven de oldu, söven de...



Bu konularda hiç kimseye gönül kırgınlığım yok. Varsa bir hakkım onu da amasız fakatsız helal ediyorum.



İftira atanlar ve ailemi küfürlerle ananlar hariç tabi ki. Onlarla mahkeme huzurunda hesaplaşıyoruz, hesaplaşacağız.



Neyse...



Yazının buraya kadar olan bölümünden anlamışsınızdır herhalde. İnternethaber ile bugüne kadar sadece bir yazarlık bağım vardı.



Onu da sonlandırıyorum!



Bir kez daha kendi hayalimin peşinden gidiyorum. Ve tabi ki bir kez daha babamın ölümünden sonra baba yerine koyduğum ağabeyim Hadi Özışık'ın iznini alarak...



Ama siz yine de buna yıl ayrılığı demeyin.



Sadece yazıları sonlandırıyorum. Hadi Özışık ile bundan sonra İnternethaber'in Youtube kanalında yapacağımız analizler tam gaz devam edecek. Ne kadar devam eder bilmem ama Can Ataklı ile karşı karşıya geldiğimiz "Farklı Görüş" programını da yine her hafta İnternethaber stüdyolarında gerçekleştireceğiz.



Bu arada ilk program yayına girdi ha! Süleyman Özışık olarak açtığım sayfamdan izlemenizi tavsiye ederim.



"Peki sen ne yapacaksın bundan sonra?" diye soracak olursanız.



Türkiye gazetesinde yazdığım yazılar aynen devam edecek. Onun dışında, dediğim gibi, hayalim var ve onun peşinden gideceğim. Bana sadece bir hafta müsaade edin, o hayalin ne olduğunu size büyük bir mutlulukla açıklayacağım.



Ha bu arada…



Birileri salak salak, “Özışık kardeşler anlaşamadı ve ayrıldı” diye yazarsa, sakın ola inanmayın. Çünkü bundan sonra yapacağım işlerde en büyük destekçim önce Allah, sonra Hadi Özışık olacak.



Sözün özü...



Bu köşeden kalbini kırdığım, istemeden üzdüğüm, kızdırdığım, küstürdüğüm kim varsa... Hepsinden bütün samimiyetimle özür diliyor ve haklarını bana helal etmelerini istiyorum.



Allah'a ısmarladık...