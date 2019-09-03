Birileri İmamoğlu'na operasyon çekiyor!..

Sorduğum sorunun cevabını verebilmek için biraz geriye, yani seçim öncesine gitmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız, Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi hizmet dışında kalan bazı vaatleri vardı.



Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst kadronun kullandığı binlerce makam aracını Yeni Kapı Meydanı'nda sergileyecekti. Hangi partiden olursa olsun, kimsenin işine son vermeyecekti?



Zam değil, indirim yapacaktı.



Dikkat ettiniz mi bilmiyorum.



Gazeteciler kendisine birer ay arayla iki kez, "Yeni Kapı Meydanı'nda makam araçlarını sergileyecektiniz. Ne oldu o iş?" diye sordu.



Verdiği cevap ilginçti:



"Araçların tespiti konusunda her gün arkadaşları silkeliyorum. Sizleri de davet edeceğimiz bir buluşmamız olacak ve israfın boyutunu gözler önüne sereceğiz" demekle yetindi İmamoğlu...



Sizce de tuhaf değil mi?



Yani yapılacak olan çok basit bir işlem var. AK Parti döneminde alınan lüks makam araçları tespit edilip sergilenecek.



Bu kadar!



Ama iki buçuk aylık zaman diliminde İmamoğlu kendi iradesiyle kurduğu yönetim kadrosunu her gün uyarmasına rağmen milim ilerleme olmuyor!



Sözünü geçiremiyor olamaz değil mi?



Anlaşılan o ki birileri “Bu makam araçlarını yarın bizler de kullanmaya başlayacağız. Sergileme işini unut” diye mesaj gönderiyor İmamoğlu’na…



Gelelim dün yaşananlara...



İspark ücretlerine yüzde 40'a varan inanılmaz bir zam yapıldı. Sabahtan akşama kadar tüm araçlardan zamlı tarifeler alındı. Ancak akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu çıktı, "Sistem hatası oldu, zam yok!" dedi.



İlginç olan şu ki bu açıklamaya rağmen İspark görevlileri araçlardan zamlı ücret almaya devam etti. İmamoğlu altını çizerek, "Arkadaşlara talimat verdim, zam olmayacak ve alınan fazla paralar vatandaşa iade edilecek" demesine rağmen İspark girişlerine asılan, "Otopark ücretlerine zam gelmiştir, fiyat tarifesini okumayı ihmal etmeyiniz" şeklindeki yazılı açıklama kaldırılmadı.



Kaldırılmadığı gibi zamlı fiyat tarifesi aynen devam etti.



Yaşanan bu gelişmelerden sonra Büyükşehir Belediyesi'nde neler yaşandığını soruşturdum. Sağlam ve güvenilir kaynaklarım bana, Ekrem İmamoğlu'na birilerinin operasyon çektiğini söylüyor.



Yanlış anlaşılmasın.



Operasyonu çekenler AK Partili falan değil ha! CHP içinden bir tayfa bu operasyonu yürütüyor.



İddialara göre tayfanın başını CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çekiyor. Geçenlerde bir iki yazar arkadaş Kaftancıoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nu CHP Genel Merkezi'ne şikâyet ettiğini yazmıştı.



Bu iddia harfi harfine doğru.



İmamoğlu'nun yeteri kadar işçi kıyımı yapmaması ve CHP'li isimlere kadro açmaması ikilinin arasını açmış görünüyor. Bu nedenle Kaftancıoğlu'nun genel merkeze, "İmamoğlu parti üstü biriymiş gibi hareket ediyor ve bizi dinlemiyor" dediği CHP'li kimi isimler tarafından da doğrulanıyor.



Bu kadar açıklamadan sonra bahsini ettiğim operasyonun kim veya kimler tarafından çekildiğini sanırım anlamışsınızdır.



Görünen o ki Canan Kaftancıoğlu kendisini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eş Başkanı gibi görüyor ve İmamoğlu ile birlikte yönetimde söz sahibi olmak istiyor.



Yakında bu kavga patlak verir de kamuoyu önünde açıktan sürdürülürse şaşırmayın olur mu?

