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Yüz çevresinde çıkan sivilcelere dikkat!

Yüz çevresinde çıkan sivilcelere dikkat!

Yüz çevresinde çıkan sivilceler hastalıkları işaret ediyor. Burundaki belirti kalbi, T-bölgesi ise karaciğer sorunlarını gösteriyor. Ciltte çıkan sivilceler özellikle yüz bölgesindekiler hastalık habercisi olabiliyor. İşte sivilce yerleri ve habercisi oldukları alanlar.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 04:35 - Güncelleme: 15-03-2018 04:35

Yüz çevresinde çıkan sivilceler hastalıkları işaret ediyor. Burundaki belirti kalbi, T-bölgesi ise karaciğer sorunlarını gösteriyor… Ciltte çıkan sivilceler özellikle yüz bölgesindekiler hastalık habercisi olabiliyor. Ayrıca, çıktıkları yerler hangi organda sorun olduğunun işaretini veriyor. İşte sivilce yerleri ve habercisi oldukları alanlar:

BURUN: Kalp ile bağlantılıdır. Yüksek tansiyon habercisi olabilir. Enerji içecekleri ve tuzdan uzak durmalı. Meyve ve sebze tüketimine dikkat edilmeli.

ÇENE: Bağırsak ile alakalıdır. Sütlü ve yağlı gıdalardan uzak durulmalıdır.

ÜST YANAK: Akciğer ile ilgilidir. Temiz hava almaya ihtiyaç vardır. Cep telefonun ekranı ve yastık temizliğine dikkat etmek gerekiyor.

ALT YANAK: Ağız ve dişlerle ilgilidir. Düzenli olarak dişleri fırçalamak gerekiyor. Şekerli içecek ve yiyecekten uzak durulmalı.

T-bölgesi: Karaciğeri işaret eder. Beslenmeye dikkat edilmelidir.

ALIN: Zayıf sindirim ve susuzluk anlamına gelir. Bol su içilmeli. Gazlı içecekler ve kafeinden uzak durulmalı.

GÖZ ÇEVRESİ VE KULAKLAR: Böbreklerle alakalıdır. Su içilmeli, tuzdan kaçınılmalı

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