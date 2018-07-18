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Yurt dışındakilere bedelli askerlik ücreti ne kadar 28 gün süprizi

Yurt dışındakilere bedelli askerlik ücreti ne kadar 28 gün süprizi

31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 2018 yılı bedelli askerliğinden faydalanacak. Yurt dışından bedelliye katılacak olanların ücreti 2 bin euro oldu. 28 gün askerlik yapma konusunda ise 'uzaktan eğitim' sürprizi geldi.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 11:23 - Güncelleme: 18-07-2018 11:23

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş bedelli askerlikle ilgili son değişiklikleri, yaş sınırını ve yurt dışındakilerin ücretini açıkladı. Buna göre yurt dışında bulunanlar bedelli için 2 bin euro ödeyecek. Mehmet Muş, bedelli askerlik hakkında şunları aktardı: "Bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak. Teklif, torba yasa ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için 2000 Euro'luk bir bedel söz konusu. Uzaktan eğitim ile bir eğitim almış olacaklar" . 

Mehmet Muş uzaktan eğitimin nasıl olacağına dair ayrıntı vermedi. Türkiye'deki vatandaşlar bedelli için 15 bn lira ücret ödeyip 28 gün de askerlik yapacaklar. Bunun tek istisnası engelliler oldu. 15 bin lira ücret ödeyecek olan engelliler 28 günlük askerlikten muaf oldular.  28 gün askerlik yapma noktasında bir değişiklik kesinlikle olmayacak. Yurt içinde engelliler dışında herkes 28 gün temel eğitimi alacak.

1 OCAK 1994'LÜLER DAHİL OLABİLİR Mİ: 1 Ocak'ı koyarsınız, 2 Ocak bir gün der. Dolayısıyla bir noktada kesilmesi gerekiyor. 1 Ocak 1994 veya 95 gibi uzatma yapılmayacaktır. Yaş sınırı 31 Aralık 1993.

Bedelliyle ilgili yeni gelişme! Kaç doğumlular yararlanacak 1994 için...

 

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