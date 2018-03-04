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Yunanistan'dan takas yanıtı! Türkler iki asker için...

Yunanistan'dan takas yanıtı! Türkler iki asker için...

Yunanistan, Meriç’de sınır yakınında geçen, perşembe günü Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askerinin avukatlarının tahliye talebi ile itirazlarına bugün (Pazartesi) verilecek cevaba kilitlendi. Öte yandan, Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Katrugalos, Yunan basınında çıkan darbeci Türk askerlerle takas iddiasını yalanladı.

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Eklenme Tarihi: 04-03-2018 17:48 - Güncelleme: 04-03-2018 17:48

Yunan basınının gündeminde Türkiye'de sınırı geçtikten sonra Türk devriyeleri tarafından yakalanan Yunan askerleri var. Elefteros Tipos gazetesi “Meriç’te Türk tuzağı” başlıklı haberinde “Ankara, sınırda tesadüf eseri meydana gelen bir gelişmeyi, diplomatik bir olaya dönüştürmeye teşebbüs ediyor” diye yazdı. Etnos gazetesi ise “Diplomatik gerilim. 2 Yunan askeri Türk hapishanesinde” başlığı ile yayınlanırken, Dimokratia gazetesi “Türklerden Meriç’te tuzak. Ankara, Yunanistan’a kaçan 8 Türk askeri ile takas için pazarlık istiyor. Yunan askerlerine adi suçluymuş gibi kelepçe taktılar” ifadesini kullandı.

"SABAHA KADAR AYİN YAPTILAR": Teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklacis’in (29) aileleri Edirne’ye gitmek üzere, cumartesi gecesi sınır yakınındaki Kumçiftlik (Orestiada) kasabasında buluştular. İki aile çocuklarının dönmesi için buluşup dua etti. Kuklacis’in adının açıklanmasını istemeyen bir akrabası “Edirne’deki Yunan Başkonsolosluğu bize, Türklerin çocuklarımıza son derece iyi davrandıklarını söylediler” dedi.

Tutuklanan 2 Yunan askerle ilgili bomba iddia!

TAKAS İDDİASINI YALANLADI: Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Katrugalos,  Yunan medyasında günlerdir, “Türkler 2 Yunan askerinin, 15 Temmuz darbesinden 1 gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 Türk askeri ile takası isteyebilir” iddialarını yalanlayarak “ Türkiye ile savaş durumunda değiliz ki, esir takası yapalım” dedi.

Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kuvelis, Türk adli makamlarının konuya gerçek boyutları ile yaklaşacakları ümidini dile getirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Mustafa 04 Mart 2018 18:28 Sen benim askerlerimi ver.bende senin askerlerini. Bu böyle

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