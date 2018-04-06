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Yunanistan'dan bir adamıza daha işgal planı

Yunanistan'dan bir adamıza daha işgal planı

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'dan Ege adaları için uyarı. Kuş gözlem evleri kurma bahanesiyle Yunanistan'ın Zürafa Adası’nı işgal edeceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 09:33 - Güncelleme: 06-04-2018 09:33

Emekli Albay Ümit Yalım, Yunanistan’ın Ege’de 18 Türk adasını, 1 kayalığı işgal ettiğini hatırlattı ve uyardı: “Şimdi de kuş gözlem evleri kurma bahanesiyle Zürafa Adası’nı işgal edecekler. Buna asla fırsat vermeyin...”

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, Yunanistan, yasağa rağmen Ege adalarını silahlandırdı, adalara asker çıkardı. Ege'deki 18 Türk adası ve 1 Türk kayalığı, Yunanistan tarafından işgal edildi. Birbiri ardına küstah açıklamalar yapan Yunanistan, işgal ettiği Aydın Eşek Adası'nda 25 Mart 2018'de ‘Yunan Bağımsızlık Günü ve Yunan Milli Bayramı' kutlaması yaptı. Törene Yunan askerleri de katıldı. Törenlerin yapıldığı meydana Yunan bayrakları asıldı.

ADAMIZ TEHDİT ALTINDA
Eşek Adası'nda bunlar yaşanırken, Ege'deki gelişmeleri yakından takip eden Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Yalım, Yunanistan'ın şimdi de Zürafa Adası'nı işgal etmek için hazırlık yaptığını belirtti. Yalım, Yunan Parlamentosu'nun Avrupa Birliği çapında yürütülen NATURA 2000 Çevre Koruma Projesi kapsamındaki kanunu kabul ettiğini hatırlattı. Yunanistan'ın, bu kanunu bahane ederek Kardak kayalıkları, Zürafa, Hurşit, Eşek ve Bulamaç gibi Türkiye'ye ait birçok ada, adacık ve kayalığa kuş gözlem evleri kurmayı planladığını söyledi. Kanunun, söz konusu ada, adacık ve kayalıklarda Yunanistan'ın ekonomik olarak tam egemenliğini öngördüğünü vurguladı.

Yalım, işgal tehdidiyle karşı karşıya olan Zürafa Adası'yla ilgili ise şunları söyledi: “Gökçeada ile Edirne'nin Enez İlçesi arasında yer alan Zürafa Adası, İstanbul'daki Heybeliada büyüklüğüne sahip. 1. Ordu Komutanlığı'nın sorumluluk alanında olan bir vatan toprağı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı da Zürafa Adası'nın karasularını korumakla görevli.”

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