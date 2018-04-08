Yunan askerleri darbeci askerlerle takas mı edilecek?

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerinin takas edileceği iddialarına yanıt veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerler takas konusu değildir" dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sert dille eleştiren Bozdağ: "Maalesef her zaman olduğu gibi yalan söylemekte son vites yola devam ediyor. Bu gidişle çok feci bir kaza olacak. Bu kadar yalanı bu yollar da duble yollar da kaldırmaz, otoban da kaldırmaz, Türk milleti hiç kaldırmaz" diye konuştu.
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