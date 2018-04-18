YKS sınavı ne zaman 2018 MEB yeni sınav takvimi

YKS ne zaman yapılacak, 2018 yılı üniversite sınavı ne zaman yapılacak soruları bir anda binlerce öğrencinin gündemi oldu. Erdoğan'ın erken seçim tarihi olarak 24 Haziran'ı işaret etmesi o gün üniversite sınavıan girecek olan öğrencilerin kafasını karıştırdı. YÖK yaptığı son dakika açıklama ile yeni üniversite sınavı giriş tarihini açıkladı. YKS bu sene iki oturum şeklinde 30 Haziran cumartesi günü ve 1 Temmuz Pazar günü yapılacak.

YÖK YKS sınavının tarihini değiştirdi. YKS sınavı 23-24 Haziran'dan 30 Haziran-1 Temmuz'a alındı...

ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENDİ: Açıklanan tarihten sonra ÖSYM acil koduyla toplantıya geçti. Yaklaşık 2.5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirildi. Sınavlar 30 Haziran 2018 ve 1 Temmuz 2018 tarihine alındı.

YKS NE ZAMAN YAPILACAKTI: Normal sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil Sınavı’nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verilmişti fakat bu tarih erken seçimden dolayı ertelendi. 30 Haziran-1 Temmuz'a alındı...

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ: Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.