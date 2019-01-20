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YKS başvurusu 2019 ne zaman TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri

YKS başvurusu 2019 ne zaman TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri

İlk kez 2018 yılında uygulanan YKS'nin oturumları olan TYT, AYT ve YDT ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimini yayınladı. Üniversite sınavı olan YKS'nin ilk oturumu olan TYT yani Temel Yeterlilik Sınavı 15 Haziran 2019’da gerçekleşecek. Peki, üniversite sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite başvuruları ise 12 Şubat'ta başlayacak.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 11:05 - Güncelleme: 20-01-2019 11:05

Üniversite sınavı olan YKS bu sene ne zaman yapılacak ve YKS başvuruları ne zaman başlayacak soruları öğrencilerin gündeminde. İlk kez 2018 yılında yapılan YKS sınavının oturumları olan TYT, AYT, YDT ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimini yayınladı. YKS’nin ilk oturumu olan TYT, 15 Haziran 2019’da gerçekleşecek. Peki, üniversite sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS OTURUM BAŞVURULARI NE ZAMAN: Ocak ayının ortalanmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de üniversite başvuru tarihi oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavları (TYT, AYT, YDT) için hazırlık içinde olan öğrenciler, online sistem üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, üniversite sınavı başvuru süreci ne zaman başlayacak? TYT, AYT ve YDT oturumları ne zaman yapılacak?

2019 YKS TARİHLERİ

2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 
Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019
Sınav tarihi: 15 Haziran 2019
Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019
Sınav tarihi: 16 Haziran 2019
Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019
Sınav tarihi: 16 Haziran 2019
Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

MESLEKİ BECERİLER DOĞRULTUSUNDA YENİLEME OLACAK: YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında, yükseköğretim alanında istihdam odaklı politikaların oluşturulması, buna bağlı yeni açılacak eğitim programları ve kontenjanların planlanması amacıyla 2019 yılının ilk ‘Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu Toplantısı’ geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Yükseköğretim alanında değişen dinamiklerin kamu ve özel sektör alanlarında meydana getirdiği sonuçlara dikkat çekilerek mevcut diploma programlarının ihtiyaç duyulan mesleki beceriler doğrultusunda revize edilmesi gereği de üzerinde durulan konular arasında yer aldı. Ayrıca ilgili paydaşlar tarafından yapılan envanter çalışmaları kapsamında elde edilen veriler ışığında, başta eğitim ve eğitim bilimleri fakülteleri ve sağlık bilimlerindeki programlar olmak üzere, bakanlıklar düzeyinde yapılan istihdam odaklı projeksiyon çalışmalarının ülkenin 2023 hedefleriyle uyumlu yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

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