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Yılın son Güneş tutulmasının Yengeç burcu üzerinde etkisi

Yılın son Güneş tutulmasının Yengeç burcu üzerinde etkisi

11 Ağustos Cumartesi günü yılın son Parçalı Güneş Tutulması yaşanacak. Peki, Parçalı Güneş Tutulması'nın etkileri neler olacak? Astrolog Hande Kazanova Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumlarını cevapla.tv'ye anlattı.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 23:00 - Güncelleme: 08-08-2018 23:00

11 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan parçalı Güneş tutulması hakkında Astrolog Hande Kazanova Yengeç burcunun üzerindeki etkisini cevapla.tv'ye anlattı. Parçalı Güneş Tutulmasın'da Yengeç burcunu neler bekliyor?

Maddi konular, ev, aile yuva alanlarınıza fazlasıyla odaklı görünüyorsunuz. Salı günü itibariyle Venüs ev alanlarınıza geçecek. Aile hayatınıza daha fazla vakit ayıracaksınız, aile içinde iş birlikleri, aile içindeki konuşmalar, sevdiğiniz insanlarla bağlarınızı kuvvetlendirme gibi etkileriniz olacak. Eviniz için düşündüğünüz eşya değiştirme, tadilat, tamirat gibi düşünceniz varsa Venüs’ün 3 haftalık gezintisi içinde rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu hafta aile hayatınızda güzel etkileşimler devrede olacak. Özellikle Çarşamba günü aileniz için yaptığınız harcamalar çok yüksek olurken, özel hayatınızda tutulma öncesi bir takım zorlanmalar ortaya çıkabilir. Cumartesi günü önemli! Çünkü parçalı güneş tutulması gerçekleşecek. Bu parçalı güneş tutulması maddi alanlarınızı hızlandıracak. Parasal alanda rahatlamalar, elinize bir para geçmesi gibi yada yatırımlarınıza yönelme gibi işleriniz söz konusu olabilir. Merkür geriliyor, bu yüzden daha önceden konuşulmuş işler, tamamlanmamış işlerin peşine düşmek ve maddi konularda bu alanları harekete geçmek daha doğru olacaktır. Önünüzde riskli işleriniz varsa, yatırım yapmayı düşünüyorsanız çok abartılı ve aşırı iyimser davranmamaya dikkat edin.

Kaynak: cevapla.tv

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