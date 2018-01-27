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Yıldırım'dan net mesaj: 'Türkiye buna müsaade etmez'

İSTANBUL Beyoğlu Belediyesi'nce düzenlenen 'Beyoğlu Sohbetleri' programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2018 21:33 - Güncelleme: 27-01-2018 00:35

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Suriye'de terör örgütüne dayanarak bir ordu oluşturmasını düşmanlık olarak niteledi. Türkiye'nin bu kepazeliğe müsaade etmeyeceğini söyleyen Yıldırım, yapılan izahın da anlamsız olduğunu ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Beyoğlu Belediyesi'nce düzenlenen 'Beyoğlu Sohbetleri' programında konuştu. Türkiye'nin güney sınırının NATO sınırı olduğunu ifade eden Yıldırım, "NATO sınırlarını tehdit görüp bir NATO ülkesinin bir ordu oluşturmasının izahını ben anlayamıyorum. Bu açık bir düşmanlıktır" diye konuştu. Yıldırım şunları ifade etti:

"Fırat Kalkanı hadisesinde 2 bin kilometrekarelik alanda DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi. Hatay'da, Kilis'te roketler düşüyor, bombalar atılıyor, sürekli taciz. Şimdi biz ne yapacağız, buna göz mü yumacağız? Tabii ki yapamayız. Amerika dünyayı ayağa kaldırıyor, ortada bir şey yok. Irak'ta, Suriye'de laf çok, icraat zayıf. Ama biz yapıyoruz. Örnek ortada. ABD gibi büyük bir ülke, bu kadar ordusu var, bu kadar imkanı var, 3-5 tane caniye, alçak terör örgütüne muhtaç bir ülke mi?

TERÖR KORİDORU

Türkiye'nin güney hudutlarında 30 bin kişilik bir ordu oluşturuyoruz' diye açıklama yaptılar. Bu ne demek? Türkiye'nin güney sınırları NATO sınırlarıdır. NATO sınırlarını tehdit görüp bir NATO ülkesinin bir ordu oluşturmasının izahını ben anlayamıyorum. Bu açık bir düşmanlıktır. Türkiye bu kepazeliğe, bu aymazlığa müsaade etmez, bunun arkasında kim olursa olsun, gücü ne olursa, ismi ne olursa olsun. Türkiye buna müsaade etmez.

TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH YARDIMI 

Biz paramızla silah ve mühimmat istiyoruz alamıyoruz. Şimdi Türkiye ne yapsın kardeşim? Yani ne yapalım, 'Canınız sağ olsun' mu diyelim?"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Muhammed can 26 Ocak 2018 22:27 Sayın başbakanım lütfen ABD’nin Irak ve Suriye’de petrol ve doğal gaz kaynaklarına çökmesinden ve bunun için milyonlarca masum insanı öldürmesinden ve dört parçalı pkk devleti kurmaya çalıştığından söz edin

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