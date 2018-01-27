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Yere batsın medeniyetiniz! ABD'de skandal görüntü

Yere batsın medeniyetiniz! ABD'de skandal görüntü

Trump'un kararının ardından sınır dışı işlemleri başladı...Sınır dışı edilmek üzere Chicago kentine 50 kilometre mesafedeki Gary Havaalanı'na getirilen yasa dışı göçmenlerin elleri ve ayaklarının zincirlendiği görüldü.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 10:21 - Güncelleme: 27-01-2018 10:21

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelişiyle ülke gündeminde büyük tartışmalara neden olan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme işlemlerine devam ediliyor.

Gizlilik içinde yürütülen sınır dışı etme operasyonunda Chicago'nun yanı sıra Indiana'nın kuzeyi ile Milwaukee'de yakalanan onlarca yasa dışı göçmen, World Atlantic Havayollarına ait uçağa bindirilerek ülke dışına gönderildi.

ABD'DE GÖÇMENLERİN SINIR DIŞI EDİLİŞİ GÖRÜNTÜLENDİ 
Sınır dışı işlemi, çok yoğun olmayan havaalanındaki özel jetler için ayrılan apronun arka tarafındaki bölümde yapıldı. Polis araçları eşliğinde camları boyalı iki minibüsle havaalanına getirilen yasa dışı göçmenlerin elleri ve ayaklarının zincirlendiği görüldü. Göçmenler arasında kadınların da olması dikkati çekti.

UYGULAMA HAVAALANINDA  PROTESTO EDİLDİ
Sınır dışı işlemi havaalanına gelen küçük bir grup tarafından protesto edildi. "Adalet yoksa barış da yok" ve "Göçmenler olmasaydı, Trump'ın karısı da olmazdı" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, "Adalet istiyoruz, şimdi istiyoruz" ve "Göçmenlere özgürlük" sloganları attı.

YOĞUN ÇABA HARCADILAR
İş makinelerini protestocularla uçak arasına çeken havaalanı yetkilileri, sınır dışı operasyonunun görüntülenmesini engellemek için yoğun çaba harcadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • asil yücetürk 27 Ocak 2018 13:38 suçlu olsa dahi insanların ayaklarına zincir vurmak köllelik zigniyetinden kalma yobazca bir davranış şekli

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