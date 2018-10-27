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Yeni Uşak Valisi Funda Kocabıyık kimdir eşi milletvekiliydi

Yeni Uşak Valisi Funda Kocabıyık kimdir eşi milletvekiliydi

AK Parti'nin bir önceki dönem İzmir Milletvekili olan Hüseyin Kocabıyık’ın eşi Funda Kocabıyık, Uşak Valisi oldu. Kocabıyık, Uşak tarihinde ilk kez bir kadın vali olarak görev yapacak.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 17:55 - Güncelleme: 27-10-2018 17:55

UŞAK Valiliği'ne Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık atandı. Funda Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan valiler kararnamesine, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan giren iki isimden biri oldu.

Kocabıyık, MEB'de Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. MEB'den ayrıca Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan da, Sivas'a vali olarak atandı.

AK Parti İzmir eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın eşi olan 2 çocuk annesi Funda Kocabıyık, Uşak tarihinde ilk kez bir kadın vali olarak görev yapacak.



Vali Funda Kocabıyık, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizi bu göreve layık gördüğü için çok mutlu oldum. Allah, devlet büyüklerimizi, devletimizi milletimizi inşallah mahcup etmeyecek hizmemetler nasip etsin. Var gücümüzle Uşak için çalışacağız bundan sonra" dedi

FUNDA KOCABIYIK KİMDİR?

Funda Kocabıyık, 1972 yılında Kahramanmaraş Afşin'de doğdu. Yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü'nde tamamladı.

1994 yılında Felsefe Grubu Öğretmeni olarak Ordu Ünye İmam Hatip Lisesi'nde göreve başladı. 1995 yılından 2005 yılına kadar Ankara Dikmen Lisesi'nde Felsefe Grubu Öğretmenliği görevini yürüttü. 2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'nın açtığı Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcısı oldu. 3 Kasım 2008 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişliği Yeterlik Sınavını kazanarak Teftiş Kurulu Başkanlığında Bakanlık Müfettişliği görevine atandı.

14 Şubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı. 28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 Sayılı KHK uyarınca MEB Teşkilat Kanunu'nun değişmesi ile kurulan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne atandı. 13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü atandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • d21 27 Ekim 2018 18:44 şaşırmadık ki. tabii ki milletvekili karısı vali olacak. çiftçi hasanın kızı mı olacaktı...

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