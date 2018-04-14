  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yeni Gelin 46. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Yeni Gelin 46. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Yeni Gelin 46. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 21 Nisan Cumartesi günü ekrana gelecek Yeni Gelin dizisinin 46. yeni bölümünde neler olacak? Son bölümüyle büyük beğeni toplayan Yeni Gelin 46. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-04-2018 12:10 - Güncelleme: 14-04-2018 12:10

Show TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Yeni Gelin dizisi, son bölümüyle yine ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Yeni Gelin dizisinin 46. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Kaçırıldıklarını fark eden Bozok kadınları paniğe kapılır ve eşlerinden yardım isterler. Nazgül, bu esnada bile tursit kızlardan hıncını almak için kolları sıvar ve karavanın içinde kavga etmeye başlarlar. Sonunda onları kaçıranın kim olduğu ortaya çıkar. Kuşkusuz ki bu kişi çok yakınlarındaki biridir. Çünkü Bozoklar’ın başının belaya girmesi için asla bir yabancıya gerek yoktur.

Fenalaşıp hastaneye kaldırılan Kalender’in ise böbrekleri iflas etmiştir ve acilen organ nakli yapılması gerekmektedir. Tüm Bozoklar böbreğini Kalender’e vermek için seferber olur ve dört gözle test sonuçlarını beklerler. Asiye ve Möhteber, Kalender’in başına gelenler yüzünden Ayşe’yi suçlar ve durmadan onun üstüne giderler. Ayşe’nin ise tek istediği Kalender’in bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Hatta bunun için çok büyük bir söz bile verir. Eğer Kalender Ağa iyileşir de konağa iki ayağının üzerinde dönerse Ayşe memleketine geri dönecektir.

Kalender’in sağlık durumundan habersiz olan Hazarlar, Bozok kadınlarının peşine düşüp onları bulurlar ama yanlış anlaşılmalar sonucu tatillerine devam etmek yerine hep beraber tutuklu yargılanmak üzere cezaevine girerler. Şimdi herkes Bozok gençleri özgürlüklerine Kalender de sağlığına kavuşabilsin diye dua etmektedir. Ve hayat her zaman olduğu gibi yine sürprizlerle çalacaktır Bozok Konağının kapısını.

YENİ GELİN 46. BÖLÜM FRAGMANI: Yeni Gelin 46. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Gelin 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yeni Gelin 46. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro