Yeni Gelin 46. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Show TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Yeni Gelin dizisi, son bölümüyle yine ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Yeni Gelin dizisinin 46. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Kaçırıldıklarını fark eden Bozok kadınları paniğe kapılır ve eşlerinden yardım isterler. Nazgül, bu esnada bile tursit kızlardan hıncını almak için kolları sıvar ve karavanın içinde kavga etmeye başlarlar. Sonunda onları kaçıranın kim olduğu ortaya çıkar. Kuşkusuz ki bu kişi çok yakınlarındaki biridir. Çünkü Bozoklar’ın başının belaya girmesi için asla bir yabancıya gerek yoktur.

Fenalaşıp hastaneye kaldırılan Kalender’in ise böbrekleri iflas etmiştir ve acilen organ nakli yapılması gerekmektedir. Tüm Bozoklar böbreğini Kalender’e vermek için seferber olur ve dört gözle test sonuçlarını beklerler. Asiye ve Möhteber, Kalender’in başına gelenler yüzünden Ayşe’yi suçlar ve durmadan onun üstüne giderler. Ayşe’nin ise tek istediği Kalender’in bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Hatta bunun için çok büyük bir söz bile verir. Eğer Kalender Ağa iyileşir de konağa iki ayağının üzerinde dönerse Ayşe memleketine geri dönecektir.

Kalender’in sağlık durumundan habersiz olan Hazarlar, Bozok kadınlarının peşine düşüp onları bulurlar ama yanlış anlaşılmalar sonucu tatillerine devam etmek yerine hep beraber tutuklu yargılanmak üzere cezaevine girerler. Şimdi herkes Bozok gençleri özgürlüklerine Kalender de sağlığına kavuşabilsin diye dua etmektedir. Ve hayat her zaman olduğu gibi yine sürprizlerle çalacaktır Bozok Konağının kapısını.

YENİ GELİN 46. BÖLÜM FRAGMANI: Yeni Gelin 46. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Gelin 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.