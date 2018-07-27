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Yeni askerlik sistemi askerlik kaç ay oldu-askerlik günü

Yeni askerlik sistemi askerlik kaç ay oldu-askerlik günü

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak, askerlik süresi kaç ay olacak soruları Erdoğan'ın açıklamalarının ardından araştırılmaya başladı. Yeni askerlik sisteminde askerlik süresi 9 ay olacak. Erler 3 ay zorunlu askerlik yapacak ve 6 aydan sonra isteyen aylık asgari ücret ödeyerek terhis olabilecek. Kalmak isteyen askerler için ise asgari ücret ödenecek.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 12:10 - Güncelleme: 27-07-2018 12:00

Yeni askerlik sistemi nasıl oldu, yeni askerlik sisteminde kaç ay askerlik yapılacak, askerlere kaç para ödenecek? Erdoğan'ın yeni askerlik sistemi hakkında yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Herkes yeni askerlik sistemi nasıl olacak sorusunun detaylarını araştırdı. Yeni askerlik sistemi için farklı alternatifleri göz önünde bulunduran hükümet askerlik süresini 9 aya indirecek. İlk 3 ay herkes zorunlu askerlik yapacak. 3 aydan sonraki 6 ay için isteyen ayda asgari ücret tutarında para ödeyerek terhis olabilecek. Kalmak isteyenler için ise ayda asgari ücret tutarında maaş ödenecek. 

ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK: Ön çalışmaya göre profesyonel orduya geçilip uzman erbaş sayısı yeterli seviyeye ulaştığında, askerlik yükümlülüğü her yurttaş için zorunlu ve 3 ay temel eğitimden sonraki 6 ay da bedelli olacak. 6 ay için aylık asgari ücreti ödeyen terhis edilecek. Para ödemeyip askerde kalanlara ise her ay asgari ücret tutarında maaş verilecek. Yurtiçi bedelli askerlik de artık gündeme gelmeyecek.

Yapılan çalışmalarda tek tip askerliğin sakıncaları da ortaya konuldu. Bu sistemde, eğitimliler ile eğitimsizler arasında fark kalmayacak. Yüksek okul mezunu ile ilkokul mezunu bile olmayan genç, aynı süreyle askerlik yapacak. Gençler bir an önce hayata atılmak için üniversite eğitimini ikinci plana iterek askere gidecek.

TUGAYLAR PROFESYONEL: Halen 6 komando tugayına yedek subaylar ve erler alınmıyor. Bu 6 tugay subay astsubay ve uzman erbaşlardan oluştu ve terörle mücadelede görev alan kadro profesyonelleşti. Daha önce tümen-alay esasına dayalı olan kuvvet yapısı da, tugay-tabura çevrildi. Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat taburları, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı komando tugayları, sabit konuşlu iç güvenlik taburları ve destek unsurları da profesyonel askerlerden oluşuyor.

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