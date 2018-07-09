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Yen iAdalet Bakanı Abdulhamit Gül kimdir nereli

Yen iAdalet Bakanı Abdulhamit Gül kimdir nereli

Yeni kabinede Adalet Bakanı kim oldu sorusu bugün yanıt buldu. Abdulhamit Gül'ün yeniden Adalet Bakanı olacağı konuşulmaya başladı. Peki Abdulhamit Gül kimdir aslen nereli? Yeni Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında bilinmeyenler...

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 21:50 - Güncelleme: 09-07-2018 22:44

Abdulhamit Gül'ün adının Adalet Bakanlığı için konuşulmasının ardından kim olduğu nereli olduğu merak ediliyor. Adı yeniden Adalet Bakanlığı için geçen isim Abdulhamit Gül kimdir nereli.  Abdulhamit Gül Ak Parti Gaziantep milletvekilidir. Abdulhamit Gül 1977 yılında Gaziantep-Nizip’te doğdu. İşte Abdulhamit Gül hakkında merak edilenler...

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

1977 yılında Gaziantep-Nizip’te doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu’nda tamamladı. Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdürdü, Nizip İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Lise yıllarından itibaren çeşitli STK’ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Halen Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesi olup serbest avukatlık yapmaktadır.

Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan GÜL’ün; Milli Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı.

Siyasi çalışmalarına sırasıyla Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2003-2010 tarihlerinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Abdulhamit GÜL, 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan Ak Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçildi. 7 Aralık 2012 tarihinde ise Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevi tevdi edildi.

14 Nisan 2014 tarihinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen GÜL; 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde 25. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçildi.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden MKYK üyeliğine seçilen Abdulhamit GÜL, 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiştir.

Abdulhamit GÜL evli ve üç çocuk babasıdır.

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