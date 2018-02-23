Yemekteyiz haftanın birincisi kim 23 Şubat kazanan ismi

Yemekteyiz 23 Şubat Cuma haftanın birincisi kim oldu, Yemekteyiz haftanın birincisi 23 Şubat kim sorusunun cevabı belli oldu. Bu hafta Yemekteyiz yarışmasında Filiz Hanım, Dağhan Bey, Sinem Hanım, Metin Bey ve Bilgin Hanım yarıştı. Yarışmanın sivri dilli yarışmacısı Dağhan Bey'in eleştri oklarının hedefini olan Metin Bey mi yoksa bardaklarındaki leke olay olan Bilgin Hanım mı birinci oldu?

Her hafta birbirinden farklı 5 yarışmacının ev sahipliği yaptığı eğlenceli yarışma hafta içi her gün sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile ekranlara geliyor.

BİLGİN HANIM'IN BARDAKLARI OLAY OLDU: Yemekteyiz 4. gün yarışmacısı olan Bilgin Hanım haftanın favori isimlerinden olarak görülse de dünkü programda çok eleştrildi. Bardakları Sinem Hanım tarafında pis bulunan Bilgin Hanım büyük şok yaşadı.