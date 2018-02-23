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Yemekteyiz haftanın birincisi kim 23 Şubat kazanan ismi

Yemekteyiz haftanın birincisi kim 23 Şubat kazanan ismi

Yemekteyiz 23 Şubat Cuma kazanan kim oldu? Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu soruları hafta boyunca merak edildi. Sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında bu hafta Filiz Hanım, Dağhan Bey, Sinem Hanım, Metin Bey ve Bilgin Hanım yarıştı. Peki birinci kim oldu Bilgin Hanım mı yoksa Metin Bey mi? İşte 16 Şubat Cuma Yemekteyiz kazananı...

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 16:00 - Güncelleme: 23-02-2018 00:41

Yemekteyiz 23 Şubat Cuma haftanın birincisi kim oldu, Yemekteyiz haftanın birincisi 23 Şubat kim  sorusunun cevabı belli oldu. Bu hafta Yemekteyiz yarışmasında Filiz Hanım, Dağhan Bey, Sinem Hanım, Metin Bey ve Bilgin Hanım yarıştı. Yarışmanın sivri dilli yarışmacısı Dağhan Bey'in eleştri oklarının hedefini olan Metin Bey mi yoksa bardaklarındaki leke olay olan Bilgin Hanım mı birinci oldu?

Her hafta birbirinden farklı 5 yarışmacının ev sahipliği yaptığı eğlenceli yarışma hafta içi her gün sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile ekranlara geliyor.

BİLGİN HANIM'IN BARDAKLARI OLAY OLDU: Yemekteyiz 4. gün yarışmacısı olan Bilgin Hanım haftanın favori isimlerinden olarak görülse de dünkü programda çok eleştrildi. Bardakları Sinem Hanım tarafında pis bulunan Bilgin Hanım büyük şok yaşadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • MİSAFIR 23 Şubat 2018 16:41 NE KADAR BÜYÜK HABER İNANIN O KADARDA MERAK İÇİNDEYDİK

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