Yemekteyiz Dilara Akın kimdir ne iş yapıyor Survivor hayaline bakın!

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Yemekteyiz Dilara Akın kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor mesleği ne soruları Yemekteyiz izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yemekteyiz'de yeni haftanın heyecanı birbirinden farklı 5 yarışmacı ile başladı. 5. güne ev sahipliği yapan Dilara Akın'ı birlikte tanıyalım...
DİLARA AKIN KİMDİR: 27 yaşında ve bekar. Aslen Çerkes olan yarışmacı ilaç deposu sahibi. Survivor'a katılabilmek için kickbox yapmış, katılamayınca bırakmış. İnsanlara ve olaylara pozitif bakan biri olduğunu söylüyor.
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