Yemekteyiz 23 Şubat birincisi kazanan kim oldu?

Yemekteyiz 23 Şubat Cuma haftanın birincisi kim oldu sorusunun cevabı belirlendi. Bu hafta Yemekteyiz yarışmasında Dağhan Bey, Sinem Hanım, Bilgin Hanım, Filiz Hanım ve Metin Bey yarıştı. Haftanın birincisi ise toplam 25 puanla Bilgin Hanım oldu.

Her hafta birbirinden farklı 5 yarışmacının ev sahipliği yaptığı eğlenceli yarışma hafta içi her gün sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile ekranlara geliyor.

Pazartesi gününden cumaya kadar her gün farklı bir yarışmacının kendi evinde yaptığı yemekleri tadan yarışmacılar gün sonunda puan veriyor.

Peki 23 Şubat yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, kazanan toplam kaç puan aldı?

Bilgin Hanım: 25 puan

Filiz Hanım: 24 puan

Sinem Hanım: 22 puan

Metin Bey: 17 puan

Dağhan Bey: 17 puan