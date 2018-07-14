  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yazın omega 3 kullanılır mı? Omega 3 kilo yapar mı?

Yazın omega 3 kullanılır mı? Omega 3 kilo yapar mı?

Omega 3 kilo yapar mı? Çok merak edilen bu soruyu RUMELİ70 Eczanesi Eczacısı Ezgi Koçak yanıtladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-07-2018 04:00 - Güncelleme: 14-07-2018 04:00

Gelin bu bölümde omega3 ile ilgili doğru bilinen yanlışları konuşalım yani şehir efsanelerini. Öncelikle danışanların en çok bana omega 3'ün kilo aldırıp aldırmayacağını soruyor.

Komşusu Ayşe teyze kilo alırsınn demiş. Kesinlikle söyleyebilirim ki omega 3 kilo aldırmaz aksine metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

Peki, ben çok balık yiyorum zaten omega 3 almam gerekir mi? diye soranlar bu kısım sizin için... Her balıkta yeterli omega 3 miktarı yoktur. Omega 3 kaynağı olan balıklar soğuk deniz balıkları olup sardalya, somon gibi balıklardır. Ayrıca yaşa cinsiyete kişinin sağlık durumuna göre alınması gereken omega miktarı kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bu sebeple sadece balık tüketmek her birey için yeterli olmayabilir. Yaz aylarında omega ağır gelmez mi diyenler bu bölüm de sizin için…Omega 3 için mevsimlik bir ritüel yoktur. Yani kışın alınır yazın bırakılır şeklindeki düşünce yanlıştır. Zira omega3 a ve d vitamini içermediğinden yaz kış yıl 12 ay rahatlıkla kullanılabilir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yazın omega 3 kullanılır mı? Omega 3 kilo yapar mı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro