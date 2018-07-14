Yazın omega 3 kullanılır mı? Omega 3 kilo yapar mı?

Gelin bu bölümde omega3 ile ilgili doğru bilinen yanlışları konuşalım yani şehir efsanelerini. Öncelikle danışanların en çok bana omega 3'ün kilo aldırıp aldırmayacağını soruyor.

Komşusu Ayşe teyze kilo alırsınn demiş. Kesinlikle söyleyebilirim ki omega 3 kilo aldırmaz aksine metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

Peki, ben çok balık yiyorum zaten omega 3 almam gerekir mi? diye soranlar bu kısım sizin için... Her balıkta yeterli omega 3 miktarı yoktur. Omega 3 kaynağı olan balıklar soğuk deniz balıkları olup sardalya, somon gibi balıklardır. Ayrıca yaşa cinsiyete kişinin sağlık durumuna göre alınması gereken omega miktarı kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bu sebeple sadece balık tüketmek her birey için yeterli olmayabilir. Yaz aylarında omega ağır gelmez mi diyenler bu bölüm de sizin için…Omega 3 için mevsimlik bir ritüel yoktur. Yani kışın alınır yazın bırakılır şeklindeki düşünce yanlıştır. Zira omega3 a ve d vitamini içermediğinden yaz kış yıl 12 ay rahatlıkla kullanılabilir.