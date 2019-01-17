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Yaşlı adam önce canını sonra ekmek teknesini kurtardı

Yaşlı adam önce canını sonra ekmek teknesini kurtardı

Bayrampaşa'da 4 katlı bir binanın altında depo olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. angın çıkan iş yerinde kaldığı öğrenilen yaşlı adam alevlerin arasından önce kendisini kurtardı ardından da seyyar satıcılık yaptığı aracını dışarı çıkardı.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 07:26 - Güncelleme: 17-01-2019 07:26

Yangın Bayrampaşa, Yenidoğan Mahallesi'nde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kiraz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın altındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri iş yerinden alevlerin yükseldiğini görünce önce içeri de kalan Ali Sunar isimli yaşlı adama seslendi, daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. Bu sırada gündüzleri seyyar satıcılık yapan geceleri de depo olarak kullandığı iş yerinde kalan Ali Sunar isimli yaşlı adam da alevlerin arasından son anda çıktı. Yaşlı adam ardından da seyyar satıcılık yaptığı arabasını çıkardı. 

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de yaşlı adamı ayakta kontrol etti. Son anda alevlerin arasından çıkan yaşlı adam korku dolu gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri de yaşlı adamı sakinleştirdi. Bu sırada apartmanda vatandaşların kısa süreli panik yaşadı.

BAZI VATANDAŞLAR KORKUDAN TERAS KATINA TOPLANDI
Bazı vatandaşlar evlerinden olan biteni izlerken bazılarının da korkudan teras katında toplandığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, park halinde duran bir kamyonetin tentesinde ve iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. 

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Kaynak : DHA

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