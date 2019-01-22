  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun bilimle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yasak aşk şüphesi çıldırttı! Yalan ihbarda bulunup ambulansın önünü silahla kesti

Yasak aşk şüphesi çıldırttı! Yalan ihbarda bulunup ambulansın önünü silahla kesti

ZONGULDAK'taki ambulansta görevli acil tıp teknisyeni nişanlısı H.K.'nın aynı ambulansta görevli sağlık personeliyle ilişkisi olduğunu düşünen M.K., farklı isimle hasta rolü yapıp köye ambulans istedi. Köye giden ambulansın önünü av tüfeğiyle kesen M.K., nişanlısının yanındaki sağlık memurunu tehdit etti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 22-01-2019 07:43 - Güncelleme: 22-01-2019 07:43

Olay, iki hafta önce merkeze bağlı Keller köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Servis Merkezi'ne bağlı ambulansta acil tıp teknisyeni olarak görev yapan nişanlısı H.K.'nın aynı ambulansla görevli sağlık memuru ile ilişkisi olduğunu düşünen market müdürü M.K., hasta rolü yaparak Keller köyüne ambulans talep etti.

Bölgede görevli olan nişanlısının içinde bulunduğu ambulans, Keller köyüne yola çıktı. Köye gelen ambulansın önünü av tüfeğiyle kesen M.K., nişanlısının ilişkisi olduğunu düşündüğü sağlık memuruna av tüfeğini doğrulttu.

İKNA OLUP KAÇTI
Çevredekiler ve nişanlısı M.K.'yı sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Ambulans şoförünün acil yardım butonuna çağrıda bulunmasının ardından köye jandarma ekipleri yönlendirildi. M.K. jandarma gelmeden önce köylülerin iknası sonucu olay yerinden ayrıldı. Sağlık personeli jandarmayı arayıp olumsuz durum olmadığını söyleyince de ekipler geri döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ortaya çıkmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü, soruşturma başlatarak durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın geçen cuma olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yasak aşk şüphesi çıldırttı! Yalan ihbarda bulunup ambulansın önünü silahla kesti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 22 Ocak 2019 09:16 Eee bıraksa nişanlısı bir,,, ambulanstaki iki böyle sayı artıp gidecek,bu devirde çağdaş olmak kolay mı geriden

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro