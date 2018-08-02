YAŞ toplantısı sona erdi: İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!

Beştepe’de düzenlenen Yüksek Askeri şura toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı:

"30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 9 general amiral bir üst rütbeye, 41 albay general amiralliğe yükseltilmiştir.

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"GENERAL/AMİRAL SAYISI 244"

13 generalin görev süresi 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl uzatılmıştır. 12 general general amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. General amiral sayısı 244 olacaktır.

AFRİN KOMUTANI METİN TEMEL ORGENERAL OLDU

30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal Oramiralliğe, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Orgeneralliğe, Tümgeneral Kemal Yeni ve Sinan Yayla Korgeneralliğe, Tuğgeneral Levent Ergün, Mustafa Oğuz, Ahmet Ercan Çorbacı Tümgeneralliğe terfi ettirilmiştir."

İsmail Metin Temel orgeneral oldu