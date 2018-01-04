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Yangın yerine dönen İran'dan ABD hamlesi!

Yangın yerine dönen İran'dan ABD hamlesi!

İRAN 'da çok sayıda kişinin ölümüne neden olan eylemler devam ederken İran içişlerine karışmakla suçladığı ABD hakkında Birleşmiş Milletlere şikayette bulundu.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 09:38 - Güncelleme: 04-01-2018 09:38

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupta, "ABD hükümeti gösterilere destek verme bahanesiyle anlamsız bir şekilde İran'ın içişlerine müdahale eylemlerini artırdı.

ABD Başkanı (Donald Trump) ve Başkan Yardımcısı (Mike Pence), çok sayıda saçma tweet ile İranlıları tahrik edici eylemlere teşvik etti." ifadelerine yer verdi.
 
TRUMP YÖNETİMİNİN İRAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI KINANMALI: ABD'yi uluslararası hukuku ve BM Sözleşmesi'nin prensiplerini ihlal etmekle suçlayan Khoshroo, Trump yönetiminin İran ile ilgili açıklamalarının kınanması çağrısında bulundu. Trump, "Yozlaşmış olan hükümetlerini geri almak için çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük destek göreceksiniz." açıklamasını yapmıştı.
 
İran'daki olaylar, 28 Aralık 2017'de Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılmıştı.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
 
Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti. İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, dün İran devlet televizyonunda yaptığı konuşmada ülkesinde son günlerde gerçekleşen "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini iddia etmişti.
 
Ekonomik nedenlerle geçen hafta perşembe günü başlayan eylemlerin, cuma günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü vurgulayan Caferi, olaylardan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ss.sebo 04 Ocak 2018 10:38 Aslında abd yi karıştıracak olanlara tüm dünyanın destek vermesi gerek.

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