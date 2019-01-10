Yalancının sponsorları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimin ardından jest yaparak Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 14 davadan vazgeçmişti.

Sonrasında ne olduğunu biliyorsunuz.

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın iyi niyetine karşı 'Man Adası' iftirasını ortaya attı. Atılan iftira yargı kararı ile tescillendi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 3 ayrı davada Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına 698 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Dile kolay, 698 bin lira!..

Belki pek çoğunuz sayısını hatırlamıyordur. Onun için hatırlatmakta yarar var. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik iftira ve hakaretleri nedeniyle bugüne kadar vazgeçtiği davalar hariç 29 dava açtı.



Sonuçlanan 12 davada Kılıçdaroğlu toplam 870 bin TL tazminat ödemeye mahkûm oldu, diğer davalar devam ediyor.

Bu sadece Erdoğan'a ödenen para... Bir de diğer siyasilere ödediği tazminatlar var ki onların ucu var bucağı yok!



Ama görünen o ki adam tazminat ödemeye doymamış.

Dün CHP'liler toplanmış ve bu sorunu masaya yatırmış. Epey süre beyin fırtınası yapıp voltran oluşturmuş olmalılar ki çok ilginç bir fon oluşturmaya karar vermişler.

O karara göre CHP'li bütün milletvekilleri üç ayda bir maaşlarından 5'er bin lira ayırıp bu fona yatıracak.

Sebep?

Kemal bey daha fazla hakaret etsin, daha fazla küfretsin, daha fazla çamur atsın, daha fazla karalama yapsın, daha fazla iftira atsın ve daha fazla yalan söylesin diye...



Daha önce SGK'yı batırmıştı, şimdi de milletvekillerini batırmak istiyor herhal...



O yalan söyleyecek, iftira atacak, milletvekilleri bu yalan ve iftiralara sponsorluk yapacak.

E, tabi...

Daha önce bu tür tazminatları CHP'nin Ataşehir ve Beşiktaş belediyeleri karşılıyordu. Oradaki para kasaları kurutulunca iş sarpa sarmaya başladı.

İlginç olan ne biliyor musunuz?

Bir tane CHP'li de çıkıp, "Yahu fon oluşturmaya ne gerek var. Bizim lider yalan söylemeyi ve iftira atmayı bıraksın" demiyor. Biri de çıkıp, "Suratının ortasındaki şu kara deliği kapalı tut, başka ihsan istemez" diyemiyor.

Adam sadece küfür ve hakaret ettiği için ödediği tazminatlardan dolayı evini sattı. Cebindeki paranın hesabını yapamazken, bi de kalkmış ülke ekonomisini çok iyi yöneteceğini söylüyor.



Yahu bunların eline ülke geçse var ya. Soygun amacıyla hazineye giren adam meteliksiz çıkar yeminle. Çünkü bunlar üç ayda ortada ne hazine ne de maliye bırakır.

Ondan sonra da çıkıp, "Yahu bu Erdoğan nasıl zengin oluyor" diye soruyorlar. Yahu adamı zengin etmek için fon oluşturuyorsunuz, daha ne olsun! Adamı izledikçe Erdoğan'a imreniyor, kendi şansıma küsüyorum vallahi...



Sahi...



Ben bu adamı başıma nasıl musallat edebilirim? Bir kere musallat olsun, yeter.



Gerisini ben hallederim.



Sabah akşam tazminat kazanıp, analarının burnundan emdiği sütü memelerinden getiririm vallahi!