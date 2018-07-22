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Yahudi cemaatlerinden 'İsrail'e boykot'a' destek

Yahudi cemaatlerinden 'İsrail'e boykot'a' destek

İSRAİL'in Filistin’deki faaliyetlerine karşı dünya çapında İsrail’i boykot etmeyi teşvik eden "Boykot, Tecrit, Yaptırım BDS Hareketi"ne, 39 Yahudi cemaati destek verme kararı aldı.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 10:00 - Güncelleme: 22-07-2018 10:00

Filistin medyasının naklettiği habere göre, farklı ülkelerden 39 Yahudi cemaati, Boykot, Tecrit ve Yaptırım (BDS) Hareketi'ni desteklediklerini duyurdukları mektupla ilan etti.

Mektupta, "Yahudilere karşı düşmanlık veya ön yargı ile İsrail politikaları ve adaletsiz sisteme yöneltilen meşru eleştiriyi birbirinden ayırmak, her zamankinden daha fazla önem arz ediyor. İsrail'e meşru eleştiri ve Filistinlilerin haklarını savunma ile anti-semitizmi bir tutmamak gerek" denildi.

Mektupta bu türden bir karşılaştırmanın, özgürlük, adalet ve eşitlik için yapılan Filistin mücadelesini ve antisemitizme karşı verilen küresel mücadeleyi baltalayacağı kaydedildi.

Mektubun altına imza atanlar arasında Barış için Yahudi Sesi (ABD), Eşitlik için Akademisyenler (İsrail), "Bağımsız Yahudi Sesi (Kanada), Ortadoğu'da Adil Barış İçin Yahudi Sesi (Almanya) gibi Yahudi cemaatler bulunuyor. 

AMAÇ TEL AVİV'E BASKI OLUŞTURMAK
Uluslararası bir hareket olarak 2005 yılında kurulan Boykot, Tecrit ve Yaptırım (BDS) Hareketi, Filistin toprağındaki İsrail işgaline son verilmesi, İsrail'in Arap-Filistinli vatandaşlarına tam eşitlik sağlanması ve Filistinli sığınmacıların geri dönüş haklarına saygı duyulması için çalışmalar yürütüyor. İsrail'in ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi alanda boykot edilmesini savunan BDS hareketi, bu şekilde Tel Aviv yönetimi üzerinde baskı oluşturulmasını hedefliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Temmuz 2018 10:04 Saray Damadına tepkiler artıyor!..........Hazine tamtakır para lazım, Ammmmmmma!... AKP'de gelen tepkiler sonrasında görüş değişmeye başladı...

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