Yağmur Ün kimdir Söz'ün yıldızı aldığı haberle yıkıldı

Star TV'nin sevilen dizisi Söz'deki Su karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Yağmur Ün'ün babasından kötü haber geldi. 22 yaşındaki oyuncu, dün yoğun bakımda olan babası Üner Ün’ü kaybetti.

Genç oyuncu, kanser ve koah rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir hastanede yaşam mücadelesi veren 48 yaşındaki babasını yalnız bırakmıyor, hastane ile dizi çekimleri arasında mekik dokuyordu.

YAĞMUR ÜN KİMDİR? Yağmur Ün, 4 Kasım 1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini oyunculuk üzerine tamamlayan Ün, 2002 yılında 7 yaşında iken ilk oyunculuk deneyimini Zerda dizisi ile yaşamıştır.

Daha sonra Haziran Gecesi, Kırgın Çiçekler, Hıyanet Sarmalı, Nerde O Yeminler, Alemin Kralı, Elde Var Hayat ve Yetim Gönüllüleri dizilerinde rol almıştır.

Star TV ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Cihan Ünal, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz gibi bir çok ünlünün yer aldığı Söz dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Su karakterini canlandırmaktadır.

Söz dizisinin yıldızı Yağmur Ün'ü yıkan haber! HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN