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Yağ yakan besinler 5 süper gıda! Hızlı kilo verdirip zayıflatıyor

Yağ yakan besinler 5 süper gıda! Hızlı kilo verdirip zayıflatıyor

Diyet yapıyor ama kilo veremiyorsanız sebebi metabolizma hızınızın yavaş olmasıdır. Peki metabolizmayı nasıl hızlandıracaksınız? Bunun formüle de yağ yakan yiyeceklerden geçiyor. Hızla zayıflamak ve diyetten sonuç almak istiyorsanız bu yiyecekleri bir kenara not edin;

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 13:28 - Güncelleme: 21-04-2018 13:28

Bazı besinler içerdikleri maddeler nedeniyle metabolizmayı hızlandırmakta, tokluk hissi sağlamakta ve yağ yakımını kolay hale getirmektedir. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, sağlıklı bir diyette olması gereken ve kilo vermeyi kolaylaştıran besinler ile ilgili bilgi verdi. Kişiye uygun, yeterli ve dengeli bir diyet programı içerisinde tüketildiğinde yağ yakımını hızlandıran 5 besin şöyle sıralanmaktadır:

Yağ yakan Zerdeçal : Bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirime yardımcı olurken, aynı zamanda yağların yakılmasına yardımcı olmaktadır. Ağız içinde bulunan bazı reseptörleri etkileyerek metabolizmayı hızlandırmakta, tatlı krizlerini önlemekte ve iştahı kesmektedir. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur ve vücutta yağ hücrelerinin birikmesini engeller. 1 çay kaşığı zerdeçalı 1 su bardağı sıcak suda bekletip limon ve az miktarda bal ekleyerek tüketmek tüm bu etkilerden faydalanmayı sağlar.

Yoğurt  : Yoğurt içerdiği yararlı bakteriler sayesinde sindirimin düzenlenmesine ve yağ yakımına destek olmaktadır. Yapılan bir çalışmada öğün aralarında yoğurt tüketen bireylerin öğün aralarında hiçbir şey tüketmeyenlere oranla daha fazla yağ kütlesi kaybı olduğunu göstermiştir. Yoğurt tüketimi özellikle de karın bölgesindeki yağların yakımını artırmıştır. İçerdiği vitamin, mineraller ve proteinler sayesinde de besin değeri yüksek olan çok kıymetli bir yiyecektir. Her gün bir kase yoğurt ikindi öğünü için güzel bir alternatif olacaktır.

Hindistan cevizi yağı : Hindistan cevizi yağı, içerdiği MCT (orta zincirli yağ asitleri) içerir. Bu yağ çeşidinin metabolizması diğer yağlardan farklıdır. Bu sayede yağ yakımını destekler. Hindistan cevizi yağının dumanlanma noktası yüksek olduğundan ısıdan kolay etkilenmez. Kahve veya süt içerisine, 1 kaşık hindistancevizi yağı eklenerek yağ yakımı hızlandırılabilir.

Kırmızı biber : Kırmızı biber içerdiği kapsaisin maddesi sayesinde yemeklerinize lezzet vermekten çok daha fazlasını yapar. Güçlü bir antioksidan olan kapsaisin tok hissini artırır ve aşırı yemek tüketimini engeller. Ayrıca vücut sıcaklığını da artırarak daha hızlı kalori yakımına yardımcı olur. Daha hızlı ve verimli kalori harcanması da yağ yakınını hızlandırır.

Fıstık ezmesi : 1 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi tokluk sürecini uzatmakta, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olarak yağ yakımını hızlandırmakta. Yağ içeriği ve kalorisi yüksek bir besin olmasına rağmen içerdiği sağlıklı yağlar, protein, vitamin ve mineraller sayesinde bir çok olumlu etkiye sahiptir.

Metabolizmayı hızlandıran ara öğün tarifi: 200 ml yoğurt, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı keten tohumu, 1 çay kaşığı çörek otunu karıştırın. Sabah kahvaltısı ya da ikindi ara öğünü olarak tüketebilirsiniz.

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