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Volkswagen’den Türkiye'ye yatırım sürprizi

Volkswagen’den Türkiye'ye yatırım sürprizi

Volkswagen, yıllardır beklenen yatırım hamlesini gerçekleştirmeyi planlıyor. Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück “Türkiye’de yatırım planımız var. Otomobil ve dijital teknoloji için yatırım yapılacak en iyi ülke Türkiye. Biz burada teknoloji üretmek istiyoruz” dedi.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 04:30 - Güncelleme: 06-11-2018 04:30

Son zamanlarda adı ‘Diesel Gate’ skandalıyla dillerden düşmeyen Volkswagen, Türkiye için harekete geçiyor. Türkiye otomotiv pazarında otomobil ve hafif ticari araçlar içinde ithal olarak en fazla satılan marka olan Volkswagen, ilk 10 ayda ilk 3’e girdi. Satışların çoğunu D segmentindeki modeli Passat ile gerçekleştiren marka, ilişkilerin düzelmesi ve güven duygusuyla birlikte yatırım düğmesine basacak.

TEKNOLOJİK BİR YATIRIM OLACAK

Özel bir boks maçı için İstanbul’a gelen Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendika Başkanı Uwe Hück, Türkiye’nin çok genç, yetenekli bir insan gücüne sahip olduğunu ve bu insanlara perspektif verilmesi gerektiğini söyledi. Hück “Volkswagen Group olarak Türkiye’de yatırım planımız var. Ama şu anda söyleyemem. Bu konudaki sürprizi bekleyin. Söyleyebilirim ki uzun sürmeyecek” diye konuştu.

Hück, yatırımın otomotiv sektörüyle alakalı olduğunu aktararak şöyle devam etti: “Otomobil ve dijital teknoloji için yatırım yapılacak en iyi ülke Türkiye. Biz burada teknoloji üretmek istiyoruz. Burada lobiyi ben oluşturuyorum. Eski teknolojilerle değil tamamen yeni alanlara Türkiye ile bir operasyon kuracağız.”

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