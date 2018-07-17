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Volkswagen Ticari Araç'tan üretimde büyük başarı!

Volkswagen Ticari Araç'tan üretimde büyük başarı!

Volkswagen Ticari Araç’tan üretimde önemli bir kilometre taşı: Hannover fabrikası, Transporter’ın altıncı neslinin üretiminde 500 bininci araca ulaştı.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 02:00 - Güncelleme: 17-07-2018 02:00

Transporter modelinin 6’ıncı neslinin üretimine başlanmasından yalnızca üç sene sonra,Volkswagen Ticari Araç’ın ana üretim tesisi olan Hannover fabrikası, 500.000’inci aracı banttan indirdi. Serinin ilk kez üretilmeye başlandığı 8 Mart 1956 tarihinden bu yana ise Hannover fabrikasında yaklaşık 8,8 milyon Transporter üretildi.

SÜREKLİLİĞİ OLAN BİR BAŞARI HİKAYESİ: Volkswagen Ticari Araç Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eckhard Scholz, markanın ulaştığı bu noktanın müşteri odaklı çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirtti. Konuşmasının devamında, “Üretimimiz, daha önce hiç olmadığı kadar müşterilerimizin istek ve beklentilerine cevap vermeye odaklanmış durumda ve kullandığımız akıllı çözümler sayesinde onların günlük çalışma ortamlarına ve boş zaman aktivitelerine değer katıyoruz. Olağanüstü üretim rakamlarımız ise çalışanlarımızın işlerine bağlılığını ve tesisin ne kadar verimli işlediğini gösteriyor.” dedi.

Yalnızca 2017 yılında Hannover ve Poznań fabrikalarında sırasıyla 175 bin 290 ve 33 bin 137 adet olmak üzere toplamda 208 bin 427 adet Transporter’ın 6. nesli üretildi. Bu sonuç, Transporter model serisinin 44 yıllık tarihindeki en yüksek üretim rakamı. Bu yılki toplam üretim miktarı yüzde 4,5 artışla, geçen seneki rekoru geride bırakmış durumda.

Transporter’ın 6.neslinin başarısı, aralarında “Yılın Aile Otomobili”, “Yılın En Çevre Dostu Ticari Aracı” ve en iyi ticari araç kategorisinde “Auto Trophy” ödülünün de dahil olduğu 30’un üzerinde uluslararası ödül ile kanıtlanmış durumda. Yıl içinde bu ödüllere yenilerini eklemeyi başaran model serisi, “2018’in En İyi Otomobili” unvanını da kazandı.

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