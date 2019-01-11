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Veliaht Prens hakkında flaş iddia: Hala görüşüyor

Veliaht Prens hakkında flaş iddia: Hala görüşüyor

Washington Post Yazarı David Ignatius, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden bir ders almadığını ve cinayetin baş şüphelilerden Suud El-Kahtani ile hala görüştüğünü iddia etti

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 08:03 - Güncelleme: 11-01-2019 08:03

Amerikan Washington Post gazetesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden bir ders almadığı ve cinayetin baş şüphelilerden Suud El-Kahtani ile hala görüştüğü ileri sürüldü.

Washington Post'un kıdemli yazarlarından David Ignatius, "Suudi baskı mekanizması tam hız çalışmaya devam ediyor" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 100 gün geçtiğini anımsatan Ignatius, "ABD'li ve Suudi yetkililer, Veliaht Prensin (Muhammed bin Selman),Trump yönetiminin umduğu gibi fevri davranışlarını değiştirmek ya da Kaşıkçı konusunda kendisine ders çıkarmaktan uzak olduğunu, bunun yerine otokrat yönetim tarzı ve muhalifler karşı umarsız kampanyasını yürütmeye devam ettiğini belirtiyor." ifadesini kullandı.

"BİN SELMAN, KAŞIKÇI CİNAYETİNDEN ZERRE DERS ALMADI" 
Makalede görüşlerine yer verilen ve son zamanlarda Veliaht Prens Bin Selman ile görüşen ABD'li bir yetkili, "(Muhammed bin Selman) Yurt içinde kendini çok güvenli ve kontrollü görüyor. Temeli sağlam olduğu müddetçe kimsenin kendisine zarar vermeyeceğini hissediyor." görüşünü paylaştı.

İngiltere'nin en deneyimli Suudi denetçilerinden birisi ise "(Bin Selman) Olanlardan (Kaşıkçı cinayeti) zerre ders almadı. Bu batılı hükümetler için çok korkutucu." ifadelerini kullandı.

Ignatius makalesinde, Veliaht Prens Bin Selman'ın, Kaşıkçı cinayetini düzenleyen suikast timinin başında olduğu iddia edilen ve cinayetten önce veliaht prensin en yakın danışmanlarından birisi olan Suud El-Kahtani ile de el altından hala görüştüğünü ve tavsiyelerine başvurduğunu ileri sürdü.

"GÜNAH KEÇİSİ OLARAK KULLANILDIM" 
Makalede görüşlerine yer verilen Suudi bir yetkili ise Kahtani'nin son günlerde başkent Riyad'daki evinde, Kraliyet Mahkemesi Çalışma ve Basın İşleri Merkezinde, muhaliflere karşı kurulan siber orduyu yöneten eski iş arkadaşları ile görüştüğünü ve Kaşıkçı cinayeti konusunda, "Ben suçlandım ve günah keçisi olarak kullanıldım." dediğini aktardı.

Ignatius, Bin Selman'ın "Kahtani tarzı internet zorbalığı taktiklerinden" vazgeçmediğinin bir göstergesinin de bu hafta Kaşıkçı ve Kanada'da yaşayan Suudi muhalif Ömer Abdülaziz'e yönelik sosyal medyada başlatılan karalama kampanyası olduğunu vurgulayarak, bu kampanyada, Kaşıkçı ve Abdülaziz'in Katar ajanları olduğunun iddia edildiğini aktardı.

Ignatius makalesine şu ifadelerle son verdi:

"Muhammed bin Selman'ın Kahtani ile devam eden iletişimi konusunda yorum yapan üst düzey Suudi yetkililer, ABD'yi sabırlı olmaya çağırdı. Bir prensin, ABD yönetimine, 'Eğer Kahtani'yi engellemeye çalışırsam, o kendine başka bir yol bulur.' dediği belirtiliyor. Aynı zamanda, Suudi Arabistan'ın baskı mekanizması tam hız çalışmaya devam ediyor."

"VELİAHT PRENS, SONSUZA KADAR BİR KATİL OLARAK LEKELENECEK"
Kaşıkçı cinayeti 100. gününe girerken bir yorum da Suudi gazetecinin Washington Post'taki Editörü Karen Attiah'dan geldi.

Attiah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cinayetin üzerinden 100 gün geçti, Cemal Kaşıkçı'nın ifade özgürlüğü ve bağımsız düşünce için şehit olmuş biri olarak anılacağı açık. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, sonsuza kadar bir katil olarak lekelenecek." görüşünü paylaştı.

 

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Kaynak : AA

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