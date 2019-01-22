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VakıfBankası'ndan müjdeli haber yeni bir paket yolda

VakıfBankası'ndan müjdeli haber yeni bir paket yolda

Konut kredisinde faiz indiren ve kredi kartı borcu olan vatandaşa kolaylık sağlayan VakıfBank yeni bir paket hazırlığında. VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, 13 bankanın verdiği KOBİ Değer Paketi kredisine dair konuştu. Özcan "Başka paket çalışmalarımız da var. Sonrasında bu müjdeleri vereceğiz.”dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 10:50 - Güncelleme: 22-01-2019 10:50

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, 13 bankanın verdiği 
KOBİ Değer Paketi kredisine dair konuştu. Özcan şu ifadeleri kullandı:

"(KOBİ Değer Paketi) Süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Bize aşağı yukarı 10 günde 7 bin şirket başvuru yaptı.Toplam paket büyüklüğü 20 milyar TL olarak öngörüldü.

Başka paket çalışmalarımız da var. Sonrasında bu müjdeleri vereceğiz. Bankacılık sektörünün bu dönemlerde elini taşın altına koyması gerekir.” Güçlü bir hükümet ve ekonomik istikrar olmasa, kamu bankaları böyle güzel işler yapamazdı."

BORCU OLANLAR...Yurt dışından yakın zamanda 550 milyon TL karşılığı kredi temin ettik. Bununla da bir destek kampanyası düşünüyoruz. Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz."

Ziraat’den sonra Vakıfbank da indirdi

 

Kredi kartı borç yapılandırmasına Vakıfbank da katıldı

 

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  • Misafir 22 Ocak 2019 12:19 seçim yatırımı oy toplayacaklar bu sayede

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