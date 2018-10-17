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Vahşetin arkasından eski sevgili çıktı! Boynunu kırdı cesedini yaktı...

Vahşetin arkasından eski sevgili çıktı! Boynunu kırdı cesedini yaktı...

Ankara'da 2015 yılında boynu kırılarak öldürüldükten sonra cesedi ateşe verilen Uzay Çebi'nin katil zanlısının dolmuşçuluk yapan eski sevgilisi Fazlı T. (53) olduğu belirlendi. Katil sevgili tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 07:32 - Güncelleme: 17-10-2018 07:58

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 2015 yılında oturduğu dairede boynu kırılarak öldürüldükten sonra cesedi ateşe verilen kadının katil zanlısı 3 yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkarıldı. Çebi'nin katil zanlısının eski sevgilisi dolmuşçuluk yapan Fazlı T. (53) olduğu belirlendi. Vahşete imza atan eski sevgili tutuklandı.

FAİLİ MEÇHULLER İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU... Ankara Emniyet Müdürlüğünce faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için oluşturulan özel ekip, tozlu raflarda bekleyen dosyaları yeniden açtı ve ilk başarılı sonucunu aldı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için bir yıl önce Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 2015'te öldürülen Uzay Çebi'nin katil zanlısını yakalamak için harekete geçti.

ÖZEL EKİP VAHYETİN MİMARINI BULDU... Ekip, yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Çebi'nin katil zanlısının dolmuşçuluk yapan eski sevgilisi Fazlı T. (53) olduğunu belirledi. Bu kişiyi bir süre takip eden özel ekip, saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden zanlı, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

PARASINI ÇALMIŞ, ZORLA KREDİ ÇEKTİRMİŞ... Katil zanlısının, Uzay Çebi'nin evinde bulunan bir miktar parayı habersizce aldığı, ayrıca ona kredi çektirdiği ve borcunu ödemediği, tartıştığı sevgilisini bu yüzden öldürdüğü ve cesedi ateşe verdiği öğrenildi.

Çebi'nin cesedi 19 Ocak 2015'te Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi'nde bir evde yanmış halde bulunmuş, yapılan otopside genç kadının yakılmadan önce boynunun kırıldığı tespit edilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Selman 17 Ekim 2018 08:39 3-5 sene yatar çıkar ölen zaten ölmüş.

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