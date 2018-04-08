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Uysal Kütüphanede Bir Gece'de gençlerle buluştu!

Uysal Kütüphanede Bir Gece'de gençlerle buluştu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen, “Kütüphanede Bir Gece” etkinliğinde üniversite öğrencileriyle buluştu. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki gecede yazarlar İskender Pala ve Beşir Ayvazoğlu ile sanatçılar Yavuz Bingöl ve Hasan Kaçan da yer aldı.

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Eklenme Tarihi: 08-04-2018 12:19 - Güncelleme: 08-04-2018 12:19

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okurken evden daha çok kütüphanelerde veya açık havada ders çalıştığını anlatarak, alttan ders bırakmadan geçmek için, özellikle dönem sonundaki sınavlara günün 18 saatinde ders çalışarak hazırlandıklarını söyledi.

Kendi öğrencilik döneminde küçük halk kütüphanelerinin olduğunu, ders çalışmak için sabah erken saatlerde buralara giderek yer tutuklarını ifade eden Uysal, geçmişte kendilerinin okumak yada köye dönmekten başka şanslarının olmadığını vurguladı. Uysal, teknolojik gelişmelere ve kültürel değişime işaret ederek, “Şu anda gençler eğer oturup bir kitap okuyorsa zoru başarıyor. Bizim dönemimizdeki gibi değil. Bu dönemde gelip kütüphanede kitap okuyan, yayın takip eden gençleri tebrik etmek gerekiyor, zoru başarıyorlar” diye konuştu.

DERGİ ÇIKARTMA MACERASINI ANLATTI

Başakşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlattıkları bilgi evlerinde kütüphane, etüt merkezi ve sosyal aktivitelerin bir arada sunulduğunu aktaran Mevlüt Uysal, üniversite yıllarındaki dergi çıkartma macerasını da şu cümlelerle anlattı;

“İyi bir çevre iyi arkadaşlar olursa başarılamayacak iş yok herhalde. O dönem 12 Eylül Darbesi yeni olmuş. Türkiye’de sağ-sol kavramı eylem olarak bitmiş ama düşünce olarak devam ediyor. Komünist blok çökmemiş. Bir arkadaşımız, ‘Solcular bir dergi çıkartmış’ dedi. Bir arkadaşımız da ‘Onlar çıkartır biz çıkartamaz mıyız?’ dedi. ‘Hadi çıkarırız’ dedikten sonra işe başladık. O öğrenci dergisi olarak başladığımız Teklif dergisi, 10 bin traj yapan, 20-25 bin kişi tarafından okunan bir dergi oldu. O dergiyi çıkartmak için bir araya gelen arkadaşlarımızın performanslarının kendilerini yetiştirme adına çok büyük katkısı oldu ki şu anda önemli yerlerde görevler yapıyorlar. O dönemde bir kişi hariç herkes ‘Bırakın dergiyi okulunuzu bitirin’ dedi. Ayasofya İmamı Mahmut Topbaş Hoca, ‘Gençler çok iyi bir şey yapmışsınız. Siz başlarsınız sizden sonra gelenler devam ettirir’ dedi. Bu bize motivasyon oldu.”

İstanbul Valisi Vasip Şahin’in de öğrencilik hatıralarını aktardığı etkinlikte, sohbetler edildi, şiirler okundu. Gecede Yavuz Bingöl bağlama çalıp türkü söyledi, İskender Pala ve Beşir Ayvazoğlu türkülerin sözlerini yorumladı. Hasan Kaçan da esprileriyle geceye renk kattı.

İBB 15 İLÇEDE 22 KÜTÜPHANEYLE HİZMET VERİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede toplam 22 kütüphaneyle İstanbulluların hizmetinde. Bu kütüphaneleri 170 bin üyesi var. Taksim Atatürk Kitaplığı, 2014 yılından itibaren her gün 24 saat hizmet veriyor. Atatürk Kitaplığı’nda, kitap ve kitap dışı toplam 400 bin ürün yer alıyor. 10 yıl içinde 240 nadir eser ve özel arşiv Atatürk Kitaplığı’na kazandırıldı. Atatürk Kitaplığı’nın üye sayısı 300 bini aşmış durumda. Atatürk Kitaplığı’nın en önemli özelliklerinden biri de kâğıt restorasyon atölyesi. Yıpranmış nadir el yazması eserler bu atölyede restore ediliyor.

İBB’nin Eyüpsultan’da görme engellilere hizmet veren bir sesli kütüphanesi de mevcut. Bu kütüphanede 6 bin sesli kitap bulunuyor. Edebiyattan tarihe, sanattan kişisel gelişime kadar birçok kitap gönüllüler tarafından seslendiriliyor. Görme engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor.

İBB’nin kütüphanelerinden biri de Türkiye’de bir ilk olan Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi. Bağcılar’daki kütüphane, çocukların kitapla dost olması için eşsiz bir imkân sunuyor. Okul öncesi çocuklara da hizmet veren kütüphanede masal saati bulunuyor.

KÜLTÜR AŞ’NİN İSTANBUL KİTAPÇILARI DA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İştiraklerinden Kültür AŞ’nin İstanbul Kitapçıları da kitap-kafe ve İstanbul’a dair hediyelik eşyadan oluşan konseptiyle 11 şubesinde İstanbul sevdalılarını ağırlıyor.

Kadıköy, Zeyrek, Beyoğlu, Eminönü, Sultanahmet, Süleymaniye, Beşiktaş, Taksim, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Mall of İstanbul, Esenler şubeleri bulunan İstanbul Kitapçıları kitap ve İstanbul meraklılarının uğrak yeri olmaya devam ediyor.

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