Ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları artık para ve hapis cezasıyla sonuçlanabilir

İngiltere Rekabet ve Piyasa Kurulu'nun gönderdiği uyarı mektubuna göre 16 ünlü isim, 'sosyal medyada reklam paylaşımı' kuralına uymamaları durumunda para veya hapis cezası alacak.
Günden güne artan ve güvenilirliği azalan reklamlara ünlü isimlerin de dahil olmasından dolayı İngiltere Rekabet ve Piyasa Kurulu harekete geçti. Sosyal medya paylaşımlarında değişikliğe gitme konusunda Rekabet ve Piyasa Kurulu (CMA) ile anlaşan ünlüler, artık bir markayı tanıtmak amacıyla paylaşımları 'kişisel tercihleri' veya 'önerileriymiş' gibi gösteremeyecek.
Ayrıca ünlüler artık reklam içerikli paylaşımlarında bir marka adına reklam yaptıklarını açıklamak zorunda olacaklar.
Para veya hapis cezası
Ünlülerin kurala uyacaklarına dair resmi taahhütlerde bulunduğunu belirten CMA, kurala uymayanların para veya hapis cezası alabileceğini duyurdu.
Uygulamanın diğer isimleri de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyleyen kurumun sözcüsü Andrea Coscelli, "İnsanlar, sosyal medyada 'önerildiğini' düşündükleri ürünlerin bir reklam olduğunu fark ederlese kandırılmış hissedebilirler." diye konuştu.
Markaların, sosyal medya paylaşımlarında reklam yaptığını belirten ünlüleri tercih etmek istemeyeceği ve bunun yerine ürünü ünlü ismin seçimi gibi göstermek isteyeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle yeni paylaşım kurallarının, birçok markayı ve yaptıkları paylaşımlar sayesinde milyonlar kazanan ünlülerle sosyal medya fenomenlerini etkileyebileceği söyleniyor.
İşte 16 kişilik o liste...
Rita Ora
Michelle Keegan
Ellie Goulding
Alexa Chung
Rosie Huntington-Whiteley
Zoe Sugg (Blogger Zoella)
Mario Falcone
Alexandra 'Binky' Felstead
Holly Hagan
Iskra Lawrence
Camilla 'Milly' Macintosh
Megan McKenna
Chloe Sims
Louise Thompson
James Chapman (Blogger Jim Chapman)
Dina Torkia
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