Üniversitelerarası İBB Frizbi Ligi'nde Final heyecanı

İBB Üniversitelerarası Frizbi Ligi’nde Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nden oluşan takımlar mücadele ediyor. Bahar dönemi kapsamında dört maç yapan takımların son karşılaşmaları İBB Cebeci Spor Kompleksi Stadı'nda gerçekleştirecek.

HAKEMSİZ OYNANIYOR, KARARLARI OYUNCULAR VERİYOR

Frizbi yedi ve beşer kişilik takımlarla kumda, çimde veya salonda oynanıyor. Belirli ölçülerde bir disk ile oynanan frizbiyi kadın ve erkekler ayrı ayrı oynayabildikleri gibi birlikte oynayabildiği “Mixed” (Karışık) kategorisi de bulunuyor. Türkiye'de 2007 yılında ilk takımın kurulduğu frizbi ülkemizde sadece kadın/erkek karışık takımların yer aldığı mixed kategoride oynanıyor.

Frizbiyi diğer takım oyunlarından ayıran en önemli özellik ise hakemsiz oynanması. Hakem olmadığı için bütün oyuncular kuralları bilmek ve rakiplerine karşı saygılı olmakla yükümlü. Eğer maç içerisinde faul, süre aşımı veya çizgi ihlali gibi tartışılabilecek durumlar yaşanırsa, oyuncular pozisyon hakkında kendi görüşlerini rakiplerine kibar bir dille anlatıyorlar. Olası anlaşmazlık hallerinde ise disk bir önceki konumuna geri gönderiliyor ve oyun kaldığı yerden devam ediyor.

PROGRAM:

YER: İBB Cebeci Spor Kompleksi

(Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı Sultangazi)

TARİH: 22 Nisan PAZAR

SAAT: 13.00